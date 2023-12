Menorca tendrá vuelo directo con París en invierno

La Fundación Fomento del Turismo de Menorca (FFTM) y Vueling han llegado a un acuerdo para mantener la ruta invernal con París. De este modo, compañía aérea operará durante los meses de invierno la conectividad directa de Menorca con Francia. Habrá un mínimo de vuelos y el sistema será flexible, según la demanda. Los vuelos mínimos programados son 22, con la posibilidad de llegar a ampliarse hasta 28. Los vuelos operados durante el primer trimestre del 2024 estarán disponibles desde hoy. Los vuelos se operarán durante los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2024.



La nueva propuesta se incluye dentro del convenio de co-marketing que Vueling tiene con la FFTM, y que se ha renegociado para mantener la conexión. Los días que no haya conexión directa, la escala en Barcelona será menor de dos horas. Vueling es la compañía aérea líder en el aeropuerto de Menorca con una cuota de mercado del 25% durante todo el año y del 49% durante los meses de invierno. Este invierno ha incrementado las frecuencias con Barcelona un 18% donde tiene su hub principal y ofrece alrededor de 100 destinos en conexión.



"Trabajamos desde el primer día para mejorar la conectividad aérea de Menorca, puesto que nuestros objetivos son alargar la temporada turística, y facilitar la movilidad de los menorquines. Desde un primer momento trabajamos con Vueling para renegociar el convenio que nos garantiza la ruta Menorca-París, y así poder mantener la ruta directa este invierno", ha explicado este viernes el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.



En cuanto a la conexión con Londres, Vueling ha reorganizado los horarios de las escalas a través del hub de Barcelona, de forma que los próximos meses, a partir de día 1 de enero, el tiempo de conexión se reducirá a menos de una hora y media en el trayecto de ida durante 25 días en el mes. También habrá 16 días al mes con regreso hacia Menorca con una escala menor de una hora y media.



"Hemos conseguido que el trayecto hasta Londres sea lo más rápido posible reduciendo la escala durante los meses de invierno en Barcelona. No es un vuelo directo, y no pararemos hasta lograrlo de nuevo, pero creemos que es una muy buena solución para este invierno. Trabajamos para mejorar Menorca. Y la prueba es este paso de hoy, con la mejora de la conectividad, que es uno de los grandes retos que tiene Menorca, y era uno de los retos que nos encontramos encima la mesa cuando entramos a gobernar", ha indicado Vilafranca.



“El objetivo de Vueling está claro: continuar apostando por Menorca. Esta apuesta se traduce en que Vueling es la compañía aérea líder al aeropuerto de Maó, y es la que más opera en la isla. En 2023 hemos incrementado un 18% las frecuencias con el aeropuerto de Barcelona que, junto con la ruta con Bilbao y París, conforman el compromiso de Vueling con la desestacionalización de Menorca y trabajamos así para mejorar constantemente la conectividad en épocas de menor demanda”, añade Sandra Hors, directora de comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad de Vueling