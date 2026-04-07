Menorca arranca su gran apuesta cultural para alargar la temporada con más de 60 eventos

Menorca ha dado el pistoletazo de salida a su gran apuesta por la cultura como motor para desestacionalizar el turismo. El Opening Menorca 2026 ha comenzado este 7 de abril con un ambicioso programa de 19 días que, a través del arte, busca posicionar la isla en el mapa internacional y alargar la temporada. La directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM), Begoña Mercadal, ha detallado las claves de esta iniciativa en una entrevista para el programa especial de COPE Baleares, emitido desde el Museu de Menorca.

El poder de la cultura como motor turístico

Uno de cada cuatro visitantes venía a Menorca por su cultura" Begoña Mercadal Directora Fundació Foment del Turisme de Menorca

La elección de la cultura como eje principal no es casual. Begoña Mercadal ha explicado en los micrófonos de COPE Baleares que la decisión se apoya en datos sólidos de estudios previos. "Casi un 25% de los turistas, o sea, 1 de cada 4, venía a Menorca por su cultura", ha revelado la directora. Este dato, ha añadido, impulsó a la fundación a "acabar de impulsarlo y llenar este mes de abril toda la isla de eventos culturales".

Una agenda cultural con más de 60 actos

El pistoletazo de salida lo da la gala de esta misma noche en el Teatre Principal de Maó, que contará con la actuación del guitarrista Yerai Cortés, reciente ganador de dos premios Goya por el documental sobre su figura. El interés ha sido mayúsculo, agotando las entradas gratuitas en solo catorce minutos. Mercadal ha animado a los interesados a acercarse al teatro, ya que "cualquier asiento que a las 20:30 h esté vacío, con la lista de espera que tenemos, lo llenaremos".

El de Cortés es solo uno de los más de 60 actos confirmados, una cifra que superó las expectativas iniciales. "Hubo un momento en el que tuvimos que decir, no podemos asumir más, porque lo hemos hecho desde la fundación en la época en la que más trabajo tenemos", ha confesado Mercadal, calificando la organización como "un reto muy grande". El programa cuenta con la colaboración de todos los municipios, galerías de arte, hoteles y artesanos. Entre los eventos destacan también el concierto "1 piano & 200 velas" de David Gómez y la actuación de Maika Makovski para la clausura.

Conectividad y servicios garantizados

Para asegurar el éxito del Opening, la FFTM ha trabajado en paralelo para reforzar la conectividad aérea. "Para Semana Santa ya teníamos 74 conexiones directas desde la isla", ha apuntado Mercadal, lo que permite volar a casi cualquier ciudad de Europa. Este esfuerzo busca adelantar la temporada "año tras año cada vez un poquito más pronto", pero siempre garantizando que los visitantes encuentren una oferta de servicios completa y atractiva.

Una primera edición es prueba error" Begoña Mercadal Directora Fundació Foment del Turisme de Menorca

Mercadal se ha mostrado consciente de los desafíos de un evento de esta magnitud. "Las primeras ediciones siempre son complicadas, nos dará para medir, para saber dónde nos hemos equivocado, que seguro que serán muchos sitios, porque una primera edición es prueba error", ha admitido con transparencia. El objetivo es aprender de esta experiencia para consolidar y mejorar el Opening en futuras ediciones.

Toda la programación del evento puede consultarse en la página web oficial, en la sección dedicada al Opening, donde también se pueden adquirir las entradas para los actos con aforo disponible. Además, las entrevistas completas del especial de COPE Baleares, con protagonistas como Mar Rescalvo (Hauser & Wirth), José Luis Benejam (alcalde de Alaior) o el artista Jorge Laguardia, pueden volver a escucharse en la sección de podcast de la web de la emisora.