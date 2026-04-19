El Real Zaragoza sigue empeñado en no salvarse (2-2)

Este gol de Marcos en el minuto 89, en un córner mal defendido por el Real Zaragoza, echa por tierra buena parte de las opciones de salvación

El Real Zaragoza, en un partido decepcionante, volvió a dejar escapar este sábado otra inmejorable oportunidad de acercarse a la salvación y no pasó del empate (2-2) ante un Ceuta que no se jugaba nada y que jugó casi toda la segunda parte con un hombre menos.

Los de David Navarro, que tuvieron que ir a remolque tras adelantarse los norteafricanos en la primera mitad, lograron remontar contra diez con los goles de Rober y Dani Gómez, que transformaba un penalti en el minuto 85.

Pero en el colmo de lo incomprensible, tres minutos después, en un córner a favor de los ceutíes, una desatención inconcebible, con Juan Sebastián y, sobre todo, Andrada, como principales señalados en la acción, permitió a Marcos Fernández poner el definitivo empate a dos en el marcador.

Se echaba así por tierra todo el trabajo que había costado remontar un partido que se había puesto cuesta arriba desde el primer período en otra tarde de desaciertos continuos de los zaragocistas, que necesitaban el triunfo como el comer para acercarse a una permanencia que cada vez se antoja más utópica y complicada.

El Real Zaragoza salió con intención al comienzo, pero el Ceuta no venía a pasearse y pronto empezó también a inquietar. En un encuentro de ida y vuelta, la ocasión más clara la tuvieron los locales en el minuto 10, con una gran acción de Dani Gómez y el disparo de Rober González, algo mordido, que sacó Guille Vallejo.

El Real Zaragoza, con la vuelta de Francho Serrano, Keidi Bare y Rober, quería mostrar una mejor imagen que en la jornada anterior y fue el extremeño, de nuevo, el que casi inaugura el marcador con un peligrosísimo disparo de falta en el minuto 23.

Sin embargo, el que se adelantó fue el cuadro visitante tras una letal pérdida de balón de Hugo Pinilla que acabó en las botas de Anuar, cuyo magistral centro remató Konrad de la Fuente para poner el 0-1 en el minuto 32.

Navarro decidió sacudir el árbol antes del descanso para dar entrada a Juan Sebastián, Mawuli Mensah y Kenan Kodro por Martín Aguirregabiria, Keidi Bare y Pinilla.

La reacción fue inmediata y Kodro a punto estuvo de igualar el duelo, pero su remate fue repelido por el larguero en el minuto 45.

Y al poco de la reanudación, el partido cambió tras una fea entrada de Yago Cantero sobre el tobillo de Dani Gómez que, tras la revisión en el VAR, acabó con la expulsión del defensa en el minuto 49.

Poco después, en el 57, el dominio blanquillo se materializó con un golazo de vaselina de Rober, que culminó un magnífico pase de Francho, para colocar el 1-1.

El asedio del Zaragoza era absoluto y, con el Ibercaja Estadio al borde de la locura, el colegiado Alejandro Morilla concedió penalti por mano de Matos en el minuto 85, pena máxima que materializó Dani Gómez para firmar el 2-1.

Pero el Ceuta no había dicho su última palabra y, en el último minuto, Marcos Fernández rubricó el 2-2 con el remate acrobático de un córner mal defendido por los blanquillos.

El jarro de agua fría en el hogar zaragozano fue mayúsculo y, aunque hubo 11 minutos de descuento, de nada sirvieron, para hacer definitivo un empate por completo insuficiente para los aragoneses.

Real Zaragoza 2: Andrada; Aguirregabiria (Juan Sebastián, min. 42), El Yamiq, Insua, Larios (Tasende, min. 76); Keidi Bare (Mawuli Mensah, min. 42), Saidu, Hugo Pinilla (Kenan Kodro, min. 42), Rober (Cuenca, min. 87), Francho; Dani Gómez.

Ceuta 2: Guille Vallejo; Redru (Zalazar, min. 87), Yago, Carlos Hernández, Capa; Marino (Domènech, min. 65), Bodiger (Matos, min. 80), Anuar (Campaña, min. 80); Konrad (Youness, min. 65), Marcos, Aisar.

Goles: 0-1. M.32: Konrad; 1-1. M.57: Rober; 2-1. M.85: Dani Gómez (P); 2-2. M.89: Marcos.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión (colegio navarro). Mostró cartulina amarilla a Rober (m.75) del Real Zaragoza, a Carlos Hernández (m.20), Anuar (m.22), Matos (m.81) y Marcos (m.92) del Ceuta y roja a Yago (m.48) del Ceuta. También enseñó tarjeta amarilla al entrenador del Ceuta, José Juan Romero (m.55).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 17.518 espectadores.