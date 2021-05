Melia impulsa la reapertura de los destinos abriendo seis hoteles icónicos en Baleares

Meliá Hotels International mira con optimismo la campaña de verano en Baleares, la más importante para el archipiélago, donde se espera un fuerte repunte de reservas a partir de mayo, empujadas por la previsible recuperación de la movilidad, el avance de la vacunación y el deseo acumulado de viajar. Todo ello, unido a la creación de un corredor seguro con el Reino Unido – que anunció que no exigirá cuarentena a los turistas británicos a su regreso de las Baleares - ha animado a la compañía a adelantar la reapertura de sus hoteles más emblemáticos en las islas, como son Meliá Calviá Beach y Hotel de Mar Gran Meliá, en Mallorca; Meliá Cala Galdana y Sol Facó, en Menorca y por, último, sus hoteles ME by Meliá y Sol Beach House en Ibiza.



El primero en reabrir sus puertas será Meliá Cala Galdana, el 7 de mayo. Ubicado en el destino por excelencia de la costa sur de Menorca, y a orillas de la idílica cala que le da nombre, se ha convertido en uno de los hoteles más populares de la compañía en todo el mundo. Su éxito no solo radica en su extraordinaria localización en el paraíso menorquín, sino también en la experiencia de lujo y bienestar que ofrece y que le hace ser uno de los mejores embajadores de la marca Meliá Hotels & Resorts en el Mediterráneo, con una de las piscinas infinity más espectaculares de la isla. Además, el 27 de mayo reabre Sol Falcó en la playa de Son Xoriguer, con una propuesta de todo incluido ideal para familias, gracias a sus excelentes servicios e instalaciones de ocio, entre las que destacan sus ocho piscinas y la gran novedad de este año: Splash Park, una diversión acuática asegurada para los más pequeños, con toboganes y juegos de agua.



En Mallorca, donde la compañía mantiene en estos momentos dos hoteles urbanos abiertos en Palma (Meliá Palma Marina e INNSiDE Palma Center), espera reabrir las puertas de Meliá Calviá Beach el 14 de mayo. Este hotel es el mejor ejemplo del compromiso de la compañía con la renovación de Magaluf, un destino en plena transformación que busca consolidar su éxito. El hotel, también a orillas de la playa, fue completamente reformado hace unos años para adquirir las nuevas señas de identidad de la marca Meliá Hotels & Resorts, especialmente enfocada en el bienestar. Así, el Meliá Calviá Beach ha conseguido ofrecer una de las mejores experiencias vacacionales de la isla y espera captar de nuevo la demanda hacia el destino en el verano de 2021. Además, la compañía abrirá el Rooftop Nine del hotel INNSiDE Calviá Beach, a pocos metros del hotel Meliá, para que los huéspedes puedan disfrutar también de esta magnífica terraza – restaurante, conocida por sus dos piscinas colgantes.



El 20 de mayo se espera la reapertura del Hotel de Mar, la joya de la corona de la marca Gran Meliá en Mallorca, la máxima expresión de lujo de la hospitalidad española. Se trata de un icónico resort sólo para adultos, ubicado en un enclave natural de Illetas – a tan solo unos minutos de Palma - y que es miembro del exclusivo grupo The Leading Hotels of the World. El hotel se define por su elegancia, habitaciones de diseño con espectaculares vistas al mar, alta gastronomía de la mano de la chef local Marga Coll y su restaurante Arrels, y una amplia variedad de servicios que invitan a disfrutar del inconfundible lujo de la marca Gran Meliá.



Por último, la Compañía también ha anunciado la apertura de Sol Beach House Ibiza y de ME Ibiza los próximos 26 y 27 de mayo, respectivamente. Ambos hoteles reabren con muchas novedades. Así, por ejemplo, ME Ibiza – también miembro de The Leading Hotels of the World - refuerza esta temporada su propuesta gastronómica con la creación del restaurante de cocina kilómetro cero Origens, así como el italiano Bianco Mare, y presenta también un open spa por Thai Spa para disfrutar de los mejores tratamientos tailandeses, todo ello con la intención de potenciar aún más la experiencia de lujo relajado tan característica de este hotel, que sigue siendo uno de los retiros más solicitados de la isla. Por su parte, Sol Beach House Ibiza, un hotel solo para adultos en Santa Eulalia del Río, estrena un espectacular rooftop con piscina y zona de camas balinesas y hamacas, con impresionantes vistas al mar, que seguirá siendo la opción ideal para quienes busquen su casa en la playa, un lugar con plena libertad para relajarse en Ibiza.



Además, en esta etapa, Meliá Hotels International seguirá apostando por ofrecer una experiencia segura a sus clientes y, por ello, su programa Stay Safe With Meliá, certificado en todo el mundo por Bureau Veritas, seguirá implementado en todos sus establecimientos para garantizar todas las medidas de protección y seguridad.



A través de melia.com, el cliente puede realizar su reserva con cancelación gratuita y hasta un 30% de descuento, además de hasta 15.000 puntos MeliáRewards de regalo y primer niño gratis*.