Las empresas turísticas de Menorca acusan la reducción de estancias de los visitantes

PIME Menorca ha realizado la encuesta correspondiente al mes de junio sobre la evolución de la temporada turísticas en las empresas del sector. La encuesta se ha realizado a las empresas turísticas de diferentes sectores del ámbito turístico, agroturismos y viviendas turísticas del sector de alojamiento, turismo activo, empresas náuticas y alquiler de vehículos del sector de ocio turístico además de los sectores de restauración y comercio. La pregunta a los empresarios colaboradores es la evolución de su facturación durante el mes de junio en comparación con el mes de junio del pasado año, indicando si ha sido mayor, menor o igual. Resultados Junio 2023 Aumentado Igual Disminuido 29’20% 35’60% 35’20% Los resultados globales que se han obtenido muestran que al 35,20% de las empresas turísticas han visto reducida su facturación respecto al mes de junio de 2022, el 35’60% la ha mantenido igual y sólo una tercera parte la ha aumentado. (29’20%). Las empresas que han manifestado una mayor facturación respecto al pasado año se han incrementado respecto a las que lo hicieron en mayo. No obstante tanto las que han mantenido su nivel de facturación y las que lo han disminuido están prácticamente igualadas. Esta mejoría, según indican los empresarios consultados, es prácticamente testimonial, no ha supuesto un incremento relevante en su facturación, aún cuando ha sido superior al pasado año. Advierten también que esta subida de facturación se debe a la adaptación de precios al incremento de costes, no sólo de materia prima y suministros energéticos, sino al alza de costes salariales. Cabe recordar que en costes salariales de los sectores encuestados, las actividades de alojamiento, que acoge tanto a agroturismos como estancias turísticas y restauración, se han incrementado un 5%, el sector de comercio un 4’5%, a lo que debe añadirse el 0’6% de incremento en las cotizaciones sociales en 2023. Resultados por sectores Junio 2023-2022 Aumentado Igual Disminuido Turismo activo 10,18% 27,27% 54,55% Agroturismo 11,11% 55,56% 33,33% Alquiler de vehículos 8’33% 16,67% 75% Comercio 39,60% 38,61% 21,78% Restauración 33,90% 38,96% 27,12% Viviendas turísticas 17,65% 29,41% 52,94% Empresas náuticas 17,24% 34,48% 48,28% Por sectores la tónica general sigue siendo la de reducción de facturación, especialmente en las actividades de ocio turístico, como las actividades de turismo activo o náuticas, que junto a las empresas de alquiler de vehículos y estancias turísticas han sido más empresas con resultado negativo este mes de junio. La mayoría de sectores coinciden en que la estancia media se está reduciendo. Perciben que no se está produciendo una renuncia a las vacaciones, pero que éstas son de menor duración. Lo significante de esta temporada es que esta reducción de duración de vacaciones no se corresponde con un mayor gasto, como venía siendo habitual, sino todo lo contrario. La reducción del período vacacional se ajusta al presupuesto y éste es cada vez menor. Como en el mes de mayo el sector de alquiler de vehículos es en el que más empresas menorquinas han visto reducida su facturación manteniendo la misma tónica del mes anterior. La flota itinerante de las compañías multinacionales ha estado presente desde el inicio de temporada y la comparación con el mes de junio del pasado año en el que el volumen era menor muestra que muchas empresas locales han reducido su facturación. Este sector, a diferencia de otros, y atendiendo a la mayor oferta, ha tenido que adaptar sus precios a la demanda ya que algunas empresas ya que el volumen de entregas ha sido mayor, pero la facturación no se corresponde a este incremento. El 75% de las empresas ha reducido su facturación, casi un 10% más de las que lo hicieron en mayo. En el ámbito de la actividad náutica los resultados tampoco destacan por sus resultados favorables, más bien al contrario. Prácticamente la mitad de las empresas encuestada han visto reducidos sus ingresos respecto al pasado año. No obstante este mes de junio han sido menos las empresas que han reducido su facturación respecto al pasado mayo. En cuanto a los alojamientos, viviendas turísticas y agroturismos, algo más de la mitad de las empresas de agroturismo han mantenido su facturación respecto a 2022, no así las viviendas turísticas en las que se invierte el porcentaje en reducción de facturación, más de la mitad de empresas manifiestan menos ingresos este mes de mayo. Cuestiones como la reducción de estancias, supone un mayor coste que una ocupación media de las viviendas. En el contexto poco favorable de los resultados de los diferentes sectores, el comercio, junto con el de restauración han sido los que han tenido unos resultados algo mejores en el conjunto de las actividades turísticas. En el primer sector, casi el 40% incrementa resultados económicos y el 37% los iguala respecto a 2022. También en el ámbito de la restauración, han sido más empresas en el mes de junio que en el mes de mayo que han tenido una facturación mayor. Sin embargo, repiten que este incremento se debe al ajuste de precios al incremento de costes.