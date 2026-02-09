AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Noreña - Temporada 13 Episodio 17

El alumnado de 5º B de Primaria del CEIP Noreña disfrutó de una mañana especialmente formativa en la que pudo descubrir, de primera mano, cómo se construye la información dentro de un medio de comunicación. La actividad, que comenzó como una visita a un estudio repleto de micrófonos, mesas de sonido y equipos técnicos, se convirtió pronto en una experiencia muy enriquecedora que les ayudó a comprender todo el trabajo que hay detrás de cada programa y cada noticia que llega a la audiencia.

A lo largo de la jornada, los estudiantes conocieron las distintas fases del proceso comunicativo y la importancia de la planificación, la organización y el trabajo en equipo para que una emisión salga adelante. Aprendieron que preparar los contenidos con antelación, contrastar las fuentes y coordinarse entre los distintos profesionales es fundamental para ofrecer información rigurosa y de calidad.

Asimismo, reflexionaron sobre el papel del periodismo en la sociedad actual, descubriendo que nace de la curiosidad, del deseo de comprender la realidad, de saber formular buenas preguntas y de escuchar con atención. En un mundo en el que la información se transmite de forma inmediata y constante, el alumnado supo valorar el esfuerzo y la responsabilidad de quienes trabajan en los medios de comunicación, entendiendo que la radio no solo informa, sino que también educa, conecta a las personas y ayuda a interpretar el entorno que nos rodea.