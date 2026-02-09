AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio La Trébola Montessori School - Temporada 13 Episodio 16
El alumnado de La Trébola Montessori School, en la ciudad, participó en una experiencia formativa que les acercó al día a día de una emisora de radio. A lo largo de la visita, aprendieron cómo se diseña un espacio radiofónico, las tareas del equipo técnico y el valor de la comunicación en los medios.
Córdoba
El alumnado de La Trébola Montessori School vivió una mañana especialmente enriquecedora en la que tuvo la oportunidad de conocer, paso a paso, cómo se elabora la información dentro de un medio de comunicación. Lo que comenzó como una simple visita a un estudio lleno de micrófonos, mesas de sonido y pantallas se transformó en una experiencia muy significativa, que les permitió comprender que detrás de cada noticia existe planificación, trabajo en equipo y una gran responsabilidad.
Durante la jornada, los estudiantes aprendieron la importancia de preparar cuidadosamente los contenidos, contrastar la información antes de difundirla y coordinarse para que todo funcione de manera adecuada. Además, descubrieron que el periodismo nace de la curiosidad, de saber hacer preguntas, de escuchar con atención y de observar la realidad con mirada crítica. En un contexto en el que la información circula a gran velocidad, supieron valorar el esfuerzo diario de quienes trabajan en los medios, entendiendo que la radio no solo informa, sino que también educa y ayuda a interpretar el mundo que nos rodea.