AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio La Trébola Montessori School - Temporada 13 Episodio 16

El alumnado de La Trébola Montessori School vivió una mañana especialmente enriquecedora en la que tuvo la oportunidad de conocer, paso a paso, cómo se elabora la información dentro de un medio de comunicación. Lo que comenzó como una simple visita a un estudio lleno de micrófonos, mesas de sonido y pantallas se transformó en una experiencia muy significativa, que les permitió comprender que detrás de cada noticia existe planificación, trabajo en equipo y una gran responsabilidad.

Durante la jornada, los estudiantes aprendieron la importancia de preparar cuidadosamente los contenidos, contrastar la información antes de difundirla y coordinarse para que todo funcione de manera adecuada. Además, descubrieron que el periodismo nace de la curiosidad, de saber hacer preguntas, de escuchar con atención y de observar la realidad con mirada crítica. En un contexto en el que la información circula a gran velocidad, supieron valorar el esfuerzo diario de quienes trabajan en los medios, entendiendo que la radio no solo informa, sino que también educa y ayuda a interpretar el mundo que nos rodea.