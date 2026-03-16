Juaneda Hospitales blinda la salud del Open Menorca ATP Challenger 100

El grupo sanitario Juaneda Hospitales se convierte en el Medical Partner Oficial del II Open Menorca ATP Challenger 100, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril en el Club Tenis Ciutadella. Este acuerdo con BioSport Menorca, empresa promotora del evento, refuerza el compromiso del grupo hospitalario con el deporte profesional.

Como parte de esta alianza, Juaneda Hospitales asumirá la cobertura sanitaria íntegra del evento. Esta colaboración consolida su posición como referente médico en Baleares y su apuesta por el deporte de alto rendimiento.

Una cobertura sanitaria de primer nivel

El Open Menorca forma parte del circuito ATP Challenger Tour, considerado la antesala del ATP Tour y de los torneos de Grand Slam. El acuerdo establece que el Juaneda Hospital Ciutadella será el centro de referencia, proporcionando un entorno de confianza y una capacidad de respuesta médica acorde con los estándares de la ATP.

José Luis Bosch, director de Juaneda Hospitales en Menorca, ha destacado la importancia del acuerdo: "Asumir la responsabilidad sanitaria del Open Menorca ATP Challenger 100 supone un reto profesional y una firme apuesta por el deporte de élite, que además proyecta internacionalmente a Menorca. Nuestros centros serán la referencia médica del torneo, aportando confianza y seguridad".

Asumir la responsabilidad sanitaria del Open Menorca ATP Challenger 100 supone un reto profesional y una firme apuesta por el deporte de élite" José Luís Bosch Director Juaneda Hospitales en Menorca

Por su parte, Toni Capó, director general de BioSport Menorca, ha señalado que la alianza es clave. "Contar con Juaneda Hospitales como Servicio Médico Oficial refuerza la estructura organizativa del torneo y garantiza una cobertura sanitaria de primer nivel. Es un elemento clave para cumplir con los requisitos de una competición internacional y ofrecer tranquilidad a jugadores y equipos".

Es un elemento clave para cumplir con los requisitos de una competición internacional y ofrecer tranquilidad a jugadores y equipos" Toni Capó Director general Biosport Menorca

Alianza estratégica para promover la salud

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Juaneda Hospitales de vincularse con el deporte para promover hábitos saludables y la excelencia médica. El grupo ya es servicio médico oficial de entidades como el Real Club Deportivo Mallorca o la Challenge Ciclista Mallorca, compartiendo valores como la disciplina, el esfuerzo y el cuidado integral de la salud.

Rodrigo Martín Velayos, CEO de Juaneda Hospitales, ha subrayado el orgullo que supone esta colaboración. "Es un orgullo formar parte del Open Menorca ATP Challenger 100 como Medical Partner Oficial, avanzando en nuestro compromiso con el deporte profesional y con la excelencia médica", ha declarado.

El acuerdo entre Juaneda Hospitales y el Open Menorca ATP Challenger 100 eleva la calidad organizativa del torneo. Además, contribuye a consolidar a Menorca como una sede de referencia para eventos deportivos internacionales con cobertura sanitaria especializada.