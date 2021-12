Entender el presente para navegar en el futuro

Anticiparse al futuro es clave para cualquier empresa u organización e incluso para la población en general pero para ello, es necesario entender bien el presente y saber detectar cuales son aquellas tendencias que contribuyen a anticiparnos y tomar las mejores decisiones estratégicas.

Es por ello que el Cercle d’Economia de Menorca ha querido invitar a Lourdes Rodríguez, especializada en prospectiva estratégica, investigación y análisis de tendencias para empresas líderes para que lleve a cabo una conferencia este viernes dia 10 de diciembre a las 18.00 en el Ateneu de Maó, en una sesión abierta al público y que también podrá seguirse via online a través del canal youtube del Cercle. Rodríguez hablará sobre la detección y análisis de señales de cambio y tendencias que sirven para tener una visión holística de lo que está sucediendo en el mundo, facilitando el hecho de poder descubrir el famoso unknown unknowns (aquello que no sabemos que no sabemos). En este sentido, los prospectivistas o futuristas recogen datos, identifican tendencias, estudian las tecnologías incipientes y diseñan prototipos de futuro que permiten adelantarse o incluso influir en esos cambios.

Licenciada en Psicología, Lourdes Rodríguez combina su actividad profesional desde hace más de 10 años, con su labor docente en diversas escuelas y universidades, impartiendo conferencias y seminarios de innovación, tendencias y diseño de futuros a altos directivos, organizaciones y organismos públicos como el Ministerio de Medio Ambiente, la UNESCO, Deloitte NL, Greenpeace, Equifax, grupo ADEO, Banco Santander, BBVA, entre otros. Reconocida como una de las 40 mejores futuristas de España por la revista Forbes (2020), compatibiliza su labor como directora del observatorio de tendencias en Mindset en la organización internacional Teach the Future. Además, es miembro de la organización Design Futures Initiative.

Viernes, 10 de diciembre 18.00 horas

Ateneu de Maó

Conferencia: Entender el presente para navegar en el futuro

Presencial y on-line a través de Canal You Tube Cercle Economia de Menorca