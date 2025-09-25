Día negro en la carretera Me-24: muere un motorista tras colisionar con un coche en Ciutadella

Un hombre de 55 años ha perdido la vida en la mañana de este jueves tras colisionar la moto que conducía con un coche en el kilómetro 7 de la carretera Me-24, que conecta Ciutadella con Cala en Bosc. El siniestro, ocurrido alrededor de las 06:51 horas, provocó además el incendio del vehículo de dos ruedas y el cierre temporal de la vía.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU 061), hasta el lugar se desplazó una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) que atendió a las dos personas implicadas. El motorista falleció en el lugar del accidente, mientras que la conductora del turismo, una mujer de 28 años, fue trasladada con heridas de menor gravedad al Hospital Juaneda Ciutadella.

La carretera Me-24, cortada tras el incendio de la moto

El siniestro movilizó también a efectivos de la Policía Local de Ciutadella, la Guardia Civil de Tráfico y el cuerpo de bomberos, que trabajaron en la extinción del incendio y en la regulación del tráfico. El Consell Insular de Menorca informó de que la carretera Me-24 quedó temporalmente cortada como consecuencia del accidente.

Este trágico suceso se convierte en la primera víctima mortal registrada en la red viaria de Menorca en lo que va de 2025.