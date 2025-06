Detenido tras forzar la caja fuerte del supermercado en el que trabajó: entró por el conducto de ventilación

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Ciutadella tras protagonizar un sorprendente robo con fuerza en un supermercado de la localidad. El detenido, extrabajador del establecimiento, accedió al interior forzando una rejilla del sistema de ventilación y utilizó una azada para abrir un agujero que le permitió colarse hasta la oficina donde se encontraba la caja fuerte. Una vez allí, sustrajo dinero en efectivo y se dio a la fuga.

El caso ha llamado la atención por el método poco habitual empleado y por el hecho de que el ladrón ya había sido detenido en 2022 por otro robo en el mismo lugar, lo que facilitó su identificación. Los agentes lograron localizarlo pocos días después y proceder a su detención. Se enfrenta ahora a nuevas diligencias por un delito de robo con fuerza.

Un asalto meticulosamente planificado

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 4 de junio, según ha confirmado la Policía Nacional. El arrestado, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes por delitos similares, se introdujo en el local por los conductos de ventilación tras manipular una rejilla. Desde allí, se abrió paso hasta el interior utilizando una azada como herramienta para perforar un acceso entre estancias.

Con conocimiento claro de la distribución del supermercado, el autor se dirigió directamente a la zona administrativa, donde accedió a la oficina de seguridad y forzó la caja fuerte con ayuda de las llaves que también había conseguido manipular. El robo fue detectado al día siguiente, cuando el personal descubrió el boquete, el desorden y la ausencia del dinero.

Perfil reincidente y conocimiento del entorno

La investigación no tardó en apuntar al ahora detenido, cuyo perfil coincidía plenamente con los indicios hallados. La Policía destaca que el sospechoso no solo había trabajado en el local, sino que ya fue arrestado hace tres años por un hecho casi idéntico, también en el mismo establecimiento. Esa reincidencia, sumada al uso de herramientas pesadas y un acceso no convencional, llevó a su rápida identificación.

Fue localizado y detenido por agentes de la Policía Nacional, que le acusan de un delito de robo con fuerza. Ya ha sido puesto a disposición judicial.

Un caso que inquieta al comercio local

Este tipo de robos, aunque puntuales, genera preocupación entre los comerciantes de Ciutadella, que piden una mayor vigilancia sobre accesos poco visibles como sistemas de ventilación, azoteas o almacenes. Las autoridades recomiendan reforzar los sistemas de seguridad internos y revisar los puntos vulnerables en horarios de cierre.

Desde la Policía Nacional recuerdan que, en este tipo de delitos, el conocimiento interno del local suele jugar un papel determinante, y animan a los establecimientos a establecer controles rigurosos en las áreas de acceso restringido.