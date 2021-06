La desaparición de la lagartija pitiusa pone de manifiesto la indefensión de la biodiversidad en Baleares

Las secciones insulares del GOB de Menorca, Mallorca e Ibiza (GEN-GOB) se han reunido en el encuentro anual para tratar los temas ambientalmente más relevantes que afectan a las Islas.

Se constata que, pese a la aparición de la Covid-19, las administraciones públicas no han apostado por el necesario cambio de modelo. Ni siquiera el hecho de que se haya puesto dramáticamente en evidencia la debilidad económica que supone la dependencia del monocultivo turístico, ha conseguido la necesaria reacción de los poderes públicos, anclados en planteamientos propios de los años 80 del siglo pasado, que continúan derrochando los recursos en infraestructuras para la masificación en contra del más elemental sentido común, ignorando los efectos y consecuencias del cambio climático. En Baleares formamos parte del problema, no de la solución, de la más grave amenaza para la especie humana, siendo uno de los territorios insulares con un modelo económico más débil e insostenible del mundo.

Las graves consecuencias del inexistente política de defensa ambiental no sólo amenazan gravemente el futuro económico de nuestras islas a corto plazo, también están provocando un deterioro acelerado de los ecosistemas. En las instituciones Baleares existe un desprecio sistemático por el medio natural.

Uno de los más dramáticos ejemplos es la extinción a la que se está vertiendo en la lagartija pitiusa (Poadarcis pityusensis) únicamente para no afectar el negocio de la venta de olivos ornamentales de gran envergadura para ajardinar. La falta de una decidida y necesaria actuación de protección de la biodiversidad ha causado la introducción de especies portadoras de la bacteria Xylella fastidiosa y ha comportado la prohibición automática y absoluta de exportación, desde el territorio insular, de cientos de especies vegetales. En cambio, la constatación, desde hace casi dos décadas, de la introducción de serpientes invasoras, aunque no ha provocado ningún más reacción que alguna mínima actuación, que se puede considerar meramente anecdótica. Mientras el problema crece hasta hacerse imposible de menear, no se impone ninguna medida para atacar la raíz del problema. La aparición de estas especies invasoras, con gran potencial para afectar a los ecosistemas y las especies autóctonas se está extendiendo por todo el territorio del archipiélago y amenaza en convertirse en un desierto de biodiversidad.

Baleares está ignorando el problema que supone la pérdida acelerada de biodiversidad y que a nivel europeo se está trasladando al documento Estrategia para la Biodiversidad 2030, que hace énfasis no sólo en protegerla, sino en restaurar los hábitats y las poblaciones de especies. Las secciones insulares del GOB han acordado trabajar conjuntamente para conseguir que las administraciones públicas insulares, autonómicas, estatales y europeas, dejen de mirar hacia otro lado ante esta grave amenaza y que las políticas de protección de la biodiversidad se pongan al frente de las prioridades.