El Vía Crucis de Es Castell ilumina la noche del Martes Santo con una procesión única

La localidad de Es Castell se prepara para vivir uno de sus momentos más solemnes de la Semana Santa: la procesión del Vía Crucis del Martes Santo. Organizada por la Hermandad de Jesús Nazareno, este acto se ha consolidado como una cita ineludible gracias a sus particularidades, que la diferencian de otras procesiones de Menorca.

Una procesión con historia

El hermano mayor de la hermandad, Edgar Torres, ha explicado que la procesión actual es fruto de un esfuerzo por recuperar las tradiciones perdidas. Tras la desaparición de las cofradías en los años sesenta, un grupo de jóvenes recuperó la procesión del Encuentro en los noventa. Finalmente, en 2012 se fundó la actual Hermandad de Jesús Nazareno y se puso en marcha este Vía Crucis.

Hoy en día todas las cofradías o casi todas estamos un poco así"" Edgar Torres Hermano Mayor Hermandad Jesús del Nazareno Parròquia del Roser

Uno de los principales desafíos, según Torres, es encontrar suficientes portadores para el paso. "Hoy en día todas las cofradías o casi todas estamos un poco así", ha señalado. Sin embargo, han encontrado una solución gracias a la colaboración, ya que al celebrarse el Martes Santo, pueden contar con miembros de otras cofradías de Maó y Sant Lluís.

Esta colaboración también ha permitido formar una banda de música "propia" para la hermandad. Músicos de diferentes bandas se unen y ensayan durante meses bajo la dirección de Paco Coll para acompañar a Jesús Nazareno durante el recorrido.

Las claves de un Vía Crucis único

La principal seña de identidad de esta procesión es que es un Vía Crucis "in situ", es decir, las catorce estaciones de penitencia se realizan durante el propio recorrido. Además, se invita al público a participar desde dentro, acompañando el paso con un cirio a cambio de un donativo. "Es una manera de rezar y de estar con Jesús Nazareno también interesante", ha comentado el hermano mayor.

La imagen de Jesús Nazareno también tiene una historia singular. Fue donada en los años 40 por un matrimonio de Es Castell y, actualmente, uno de los portadores del paso, Mariano, es familiar de aquellos donantes. Para él, según Torres, "es muy especial cuando coge las varas y se pone en el hombro esta imagen que donaron sus familiares".

En total, la procesión moviliza a más de cien personas, incluyendo unos 30 portadores para un paso que requiere ocho, la banda de música y los fieles con cirios. El desfile contará también con la presencia confirmada del obispo de Menorca y representantes de otras hermandades.