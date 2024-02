El departamento de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, dentro de su programa de Política Lingüística, quiere poner valor y fomentar el conocimiento de la cultura popular y la creación literaria entre el alumnado de secundaria y bachillerato de los centros de enseñamiento de la isla.



Es por eso que el departamento de Cultura ha convocado el XX Premi Francesc de Borja Moll de creación de fábulas y leyendas. Un concurso que tiene como objetivo promover la cultura popular y la creatividad literaria entre los estudiantes más jóvenes y dar a conocer diferentes tipos de géneros narrativos para estimular su desarrollo intelectual. "Queremos impulsar la creación literaria entre los jóvenes de nuestra isla, y ahora más que nunca, ya que las leyendas y fábulas de Menorca han sido recientemente declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial de Menorca. Por eso, volvemos a convocar, un año más, este premio", expone el conseller de Cultura Joan Pons Torres.



Al concurso se pueden presentar todos los alumnos de secundaria obligatoria y bachillerato de Menorca, y lo pueden hacer a través de cuatro modalidades:



- Modalidad A: Narración escrita por los alumnos de la ESO.

- Modalidad B: Narración a través de un vídeo o una animación de técnica libre por los alumnos de la ESO (time lapse, stop motion, dibujo animado, 3D, etc).

- Modalidad C: Narración escrita por los alumnos de bachillerato.

- Modalidad D: Narración a través de un vídeo o una animación de técnica libre por los alumnos de bachillerato (time lapse, stop motion, dibujo animado, 3D, etc.).



Cada concursante puede presentar un máximo de dos obras, que tienen que seguir la estructura propia del género de la narrativa popular en la forma de fábulas y leyendas. Además, cada obra que se presente se puede crear individualmente o en grupos integrados por un máximo de 4 personas.



En cuanto a las características de cada obra, es obligatorio que esté redactado o expresado en lengua catalana. Las modalidades A y C, las escritas, tienen que tener una extensión máxima de 5 hojas a doble espacio y en letra Arial 12, y se pueden presentar en papel o en formato digital. Por otro lado, las modalidades B y D, tienen que tener una duración máxima de 5 minutos, se tienen que grabar en horizontal y el resultado final tiene que ser una única pieza audiovisual, montada y cerrada en un formato de video habitual como MP4, AVI, MOV, etc.



Los originales (un solo ejemplar), que tienen que ir dirigidos al departamento de Cultura, Educació, Joventut i Esports, se pueden presentar hasta el día 31 de marzo y se deben exponer con título y pseudónimo. Dentro de un sobre aparte, en el cual se tienen que repetir el título y el pseudónimo, tienen que figurar los datos personales del autor o autores (nombre, apellidos, dirección postal, dirección electrónica, teléfono, edad y curso) y el centro al cual pertenecen.



En cuanto a los premios, los ganadores obtendrán un certificado por valor de 350 euros, y los segundos clasificados de 150 euros. Estos certificados se pueden intercambiar con material escolar o informático y libros. Además, el centro donde estudian los ganadores del primer premio de cada modalidad, obtendrán un premio que consiste en la actuación de un grupo incluido en el catálogo del programa "Menorca, Arts, Música y Teatre” del Consell Insular, escogido por los ganadores.



El jurado de este concurso estará integrado por Xavier Patiño, representante de la Secció de Llengua i Literatura de la IME, Miquel Àngel Marquès, representante de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural i Immaterial de Menorca, Fàtima Anglada, representante de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, Dani Bagur, editor productor y videográfico, Miquel Àngel Limón, doctor en Periodismo y Eva Florit, técnica del Servei de Política Lingüística, secretaria del jurado.



Después de valorar todas las obras presentadas, el jurado escogerá las dos ganadoras de cada modalidad. Al mismo tiempo, el jurado seleccionará las obras, que según su punto de vista, merecen ser publicadas o difundidas. Así, posteriormente, el Consell Insular compartirá las narraciones y los audiovisuales que resulten ganadores de este XX Premi Francesc de Borja Moll.