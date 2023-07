Se constata la mala planificación de la implantación del servicio de recogida selectiva en Menorca

Ayer se celebro una reunión en el Consell Insular de Menorca para tratar los problemas generados con la implantación del servicio de recogida selectiva, que se encuentra en funcionamiento desde el mes de junio en Ciutadella, Ferreries y Sant Lluís. Es una recogida selectiva a los comercios puerta a puerta: cartón, vidrio, envases ligeros y orgánica.



Al encuentro ha asistido el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, el consejero de Medio Ambiente, Simón Gornés, la alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons, el director insular de Medio Ambiente, Mateu Ainsa, y la directora insular de Proyectos Sostenibles, Marta Febrer.



La reunión ha servido para constatar la mala planificación de la implantación del servicio. "El servicio se tendría que haber implementado el mes de diciembre, pero hemos sabido que no se hizo porque había un problema de bastimento de contenedores. Se empezó a principios de junio, en plena temporada turística y con una evidente carencia de información de la empresa. No hay los medios ni humanos ni técnicos para poder dar un servicio adecuado", explica Simón Gornés, consejero de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación.



"La planificación horaria tampoco es adecuada a la realidad menorquina. Y falta información hacia los usuarios. El contrato desde el punto de vista legal nos ata, la solución a corto plazo es de poco margen, pero estamos buscando una vía legal para actuar", añade Gornés.



Ante esta situación, de momento el Consell Insular de Menorca trabajará en estas medidas: reforzar la comunicación con los usuarios, e instar la empresa a reforzar el servicio y cumplir el contrato.



"Lamentamos todas las molestias, sabemos que son muchas en plena temporada turística, tanto para los residentes como para los visitantes. Es un sistema que nos hemos encontrado y que no se tendría que haber puesto en marcha en este momento. Queremos agradecer la implicación de los usuarios que están intentando realizar de manera adecuada este nuevo sistema", concluye el consejero de Medio Ambiente.