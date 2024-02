El Consell Insular apoya a las empresas menorquinas en Bisutex

El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y la consellera de Economía y Servicios Generales de Menorca, María Antonia Taltavull, han visitado este jueves, 8 de febrero, la feria Bisutex, en Madrid, donde las empresas menorquinas de bisutería tienen la oportunidad de dar a conocer su trabajo.



El presidente y la consellera han querido apoyar a las seis empresas menorquinas participantes en la feria, que está organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Bisutería (SEBIME) y se ha inaugurado hoy en el recinto ferial de IFEMA.



En concreto, las empresas menorquinas participantes son: Anga Bisuteria, Inbime-Mahón, Estampadora Mahonesa, Mir Fornituras, Roman Camps i Vanderly. Todas estarán presentes en IFEMA hasta el domingo, 11 de febrero, día de clausura de Bisutex.



“Damos todo el apoyo al sector de la bisutería de Menorca. Creemos que la industria es muy importante para diversificar la economía de la isla. La bisutería es un sector no estacional, que da trabajo todo el año”, ha explicado el presidente del Consell Insular de Menorca. “Menorca es un referente bisutero, y las empresas de la isla son muy competitivas internacionalmente. Además, han hecho un gran esfuerzo para ser medioambientalmente sostenibles”, ha añadido Vilafranca.



En la actualidad, SEBIME tiene 37 empresas menorquinas enregistradas. Dentro de este grupo de empresas se incluyen todas las relacionadas con el sector del metal, tanto bisutería como también componentes, artículos de regalo o servicios para el mismo sector.



El Consell Insular de Menorca, a través del departamento de Economía, soporta la industria bisutera a través de tres líneas principales: "La primera, una ayuda nominativa a la Asociación de 70.000 euros por promoción, ferias, gestión y formación. Del mismo modo, el departamento de Economía también ofrece una línea de ayuda al sector productivo de Menorca, aproximadamente de un millón de euros anuales, del cual las empresas bisuteras de la isla tienen acceso", ha afirmado la consellera de Economía y Servicios Generales de Menorca. "En tercer lugar, el Consell financia con 68.000 euros, a través de la Cámara de Comercio, la contratación de un servicio de seguridad sin arma y con perro detector de explosivos en el aeropuerto de Menorca", ha añadido Taltavull. Este servicio se hace a petición de SEBIME y otras empresas de transporte para que no sea necesario abrir manualmente las mercancías opacas que no puedan ser identificadas mediante el procedimiento de escaneado ordinario.



Bisutex celebra estos días la primera feria de las dos que se realizarán este año 2024. En este primer contacto se presentan las propuestas para la temporada Primavera-Verano, una oferta innovadora y prescriptora de tendencias donde las marcas líderes del sector pueden abrir nuevas oportunidades de negocio y donde ofrecen contenidos enfocados al desarrollo de la digitalización, innovación y sostenibilidad, apoyando a jóvenes diseñadores y empresas emergentes. En septiembre tendrá lugar la segunda feria con propuestas para la temporada Otoño-Invierno.



Este jueves, aprovechando la visita a Bisutex, el presidente del Consell Insular y la consellera de Economía y Servicios Generales también se han reunido con responsables del ICEX. Entre ellos con la directora de Moda e industrias Culturales, Carmen Jordán.