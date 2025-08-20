Ciutadella intenta sofocar la polémica por la falta de policías con nuevas medidas y pagos pendientes

La seguridad en Ciutadella ha escalado al primer plano del debate político y social tras conocerse que, durante una noche de agosto, únicamente dos policías locales estuvieron de servicio para vigilar un municipio que multiplica su población en verano. La noticia, adelantada esta semana, generó un profundo malestar entre vecinos, empresarios turísticos y la propia plantilla policial, que lleva meses reclamando el cumplimiento de acuerdos laborales reconocidos por sentencia judicial y una mayor cobertura de plazas.

En paralelo, el Ayuntamiento ha tratado de transmitir tranquilidad con la aprobación de un paquete de medidas destinadas a reforzar la plantilla y dar cumplimiento a las sentencias judiciales pendientes. Entre ellas se encuentran pagos de servicios extraordinarios, gratificaciones de productividad, el reconocimiento de la carrera profesional y la creación de bolsas de interinos con incentivos específicos para el turno de noche.

Una noche con solo dos policías en la calle

El episodio que ha encendido las alarmas se produjo a mediados de agosto, cuando solo dos agentes patrullaron Ciutadella durante un turno nocturno, pese a que en temporada estival la exigencia mínima es de seis efectivos. La situación, descrita como “inadmisible” por sindicatos y oposición, ha puesto en cuestión la capacidad de gestión del consistorio.

Vecinos y profesionales del turismo expresaron su inquietud por la falta de protección en plena temporada alta, en la que el municipio acoge a decenas de miles de visitantes. La presión sobre los agentes, con turnos excesivos y refuerzos insuficientes, ha derivado en una sensación de inseguridad que ha alimentado el debate político.

Desde el Partit Popular, la portavoz Juana Mari Pons cargó contra el gobierno local de Més per Menorca, PSOE y Ciutadella Endavant, acusándolo de “improvisación, dejadez institucional y ausencia de diálogo real con los cuerpos de seguridad”. La oposición insiste en que la llegada de 18 nuevos policías a Menorca el pasado junio no ha servido para mejorar la cobertura en Ciutadella.

Cumplimiento de la sentencia y pagos pendientes

Para contrarrestar la polémica, el Ayuntamiento anunció este miércoles que ya ha tramitado la corrección de los importes a pagar derivados de la sentencia 551/2021, que reconoce a los agentes el derecho a percibir económicamente el exceso de jornada de 2,5 horas semanales. El consistorio asegura que las liquidaciones se ajustarán “al marco legal establert” y que se abonarán con normalidad.

Además, desde el área de Organización y Seguridad Ciudadana se ha aprobado el pago de gratificaciones extraordinarias por los servicios de las fiestas de Sant Joan 2025, así como la compensación mediante complementos de productividad para aquellos agentes no adscritos a la unidad nocturna que realizaron servicios de noche durante el mes de junio.

El gobierno municipal subraya que estas medidas son soluciones reales y concretas, frente a lo que consideran críticas “incoherentes y populistas” del PP. Según el actual equipo de gobierno, los populares no destinaron “ni un euro” a resolver los conflictos de la Policía Local ni abrieron bolsas de trabajo cuando lideraban el Ayuntamiento.

Refuerzos con interinos y coordinación con Policía Nacional

Otro de los pilares del plan municipal es la aplicación del complemento de carrera profesional, ya aprobado en pleno y pendiente únicamente de su publicación en el BOIB para ser efectivo. A ello se suma la creación de nuevas bolsas de interinos y oficiales, abiertas de forma permanente y con incentivos específicos para cubrir los turnos de noche.

El consistorio admite que existe una escasez generalizada de agentes en toda Baleares, pero defiende que estas bolsas permitirán reforzar la plantilla de manera inmediata cuando haya aspirantes disponibles. Paralelamente, se recalca la estrecha colaboración con la Policía Nacional, que en momentos críticos ha prestado apoyo a Ciutadella y que también recibe respaldo de la Policía Local en otras operaciones.

Con todo, la preocupación ciudadana sigue latente. La contradicción entre la llegada de nuevos agentes a la isla y la realidad de turnos bajo mínimos en Ciutadella mantiene abierta la polémica. El Ayuntamiento insiste en que la seguridad está garantizada y que trabaja “con soluciones concretas y efectivas”.