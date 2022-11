Asturias en Maó; Casa Fermin en Can Pota

Expectación en la conocida Casa de Comidas de Can Pota donde se han presentado las Primeras Jornadas de Cocina Asturiana en Menorca que empiezan hoy jueves y que se desarrollaran hasta el próximo domingo.

Amigos y clientes del conocido establecimiento junto a colegas de profesión, no han querido perderse el estreno de esta cita gastronómica a manteles que protagonizarán el prestigioso chef ovetense, Luis Alberto Martínez, propietario de Casa Fermín, primer restaurante estrella Michelin de Oviedo y su amigo Patxi Pereira. Ambos cocineros han destacado la ilusión con la que habían preparado a dúo este evento, que servirá de pretexto para conmemorar los diez años de Can Pota en Maó en un homenaje a lo bueno y lo mejor de la cocina asturiana.

Asturias y Menorca conectadas durante cuatro días para poder degustar platos típicos que se ofrecerán en servicio de mediodía y noche como la fabada asturiana, la merluza con alioli de Sidra o la ternera asturiana.

Platos todos ellos que cocinará el equipo de Casa Fermín con Luís Alberto Martínez al frente, pero que pasarán a formar parte del paisaje de Can Pota tal y como han explicado durante la presentación en la que se han podido degustar algunas tapas de producto asturiano. Mientras tanto, el teléfono no paraba de sonar en Can Pota para conseguir mesa que no será fácil de encontrar porque tal y como explicaba Patxi, prácticamente se habían agotado las plazas disponibles. “Quedan unas pocas plazas de para la noche” explicaba.