Rafa Nadal: "Para mi la academia es muy importante"

Si hay un proyecto que a Rafael Nadal siempre le ha hecho una especial ilusión ese es el de su academia en Manacor. Además de ser el lugar en el que entrena habitualmente cuando está en Mallorca, el centro es para el tenista de Manacor el lugar en el que, a buen seguro, cuando deje el tenis en activo centrará todos sus esfuerzos. Tomando su propio ejemplo, el ex número uno del mundo ha ido logrando poco a poco que el recinto se convierta en un referente y en un lugar en el que incluso rivales suyos en el circuito han acudido en algún momento a entrenarse.

Sin embargo, el principal objetivo que persigue el mallorquín desde que arrancó la propia instalación no es otro que el de poder aportar su grano de arena en la creación de futuros talentos. "Yo he sido joven y sé la dificultad que le acarreó a mis padres poder ayudarme a intentar cumplir mi sueño. Al final era el colegio por un lado, el entrenamiento por otro, torneos en otro lado, con lo cual eran muchas cosas y muy complicadas y les llevaba muchísimo tiempo", relata el tenista de Manacor en un vídeo en el que repasa los cuatro años de la academia de la que subraya que es "muy importante" para él.

Para intentar paliar esos problemas que puede suponer la carrera de un tenista Nadal supo siempre lo que quería lograr en su academia. "En la Academia siempre tuvimos claro que necesitábamos tener un pack completo para que los niños lo tengan todo. No digo que lo deban tener fácil, ya que creo que las cosas fáciles pierden valor y necesitan que no todo sea fácil para poder forjar su carácter", asegura el balear que añade: "Sí queremos que los niños tengan las cosas al alcance cuando realmente las necesiten: Centro médico, preparación física, instalaciones tenísticas, etc".