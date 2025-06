Trump señala a Sánchez y España: así afecta a un sector crucial en Baleares

Durante la jornada del miércoles se celebro la cumbre de la OTAN en La Hay y se acordó aumentar el gasto de defensa al 5 % del PIB para 2035. España, liderada por Pedro Sánchez, rechazó ese compromiso, defendiendo que un 2,1 % era suficiente y que un incremento hasta el 5 % sería irracional y contraproducente. Trump reaccionó duramente, y amenazó con duplicar los aranceles comerciales a productos españoles como represalia: “haremos que pague el doble”, dijo el presidente.

Ante este escenario, una bodega que exporta su vino a Estados Unidos y vive con temor estas posibles represalias es la bodega Macià Batle.

Uno de los efectos más probables sería la imposición de aranceles o tasas adicionales a los productos españoles. Esto encarecería los vinos mallorquines en EE. UU., haciéndolos menos competitivos frente a vinos de otros países que no estén sujetos a estas medidas, como Chile, Argentina o Australia. Los importadores y distribuidores estadounidenses podrían reducir sus pedidos o buscar alternativas más económicas, lo que afectaría directamente a los productores mallorquines.

UN MERCADO EMERGENTE

El gerente de las bodegas Macià Batle, Ramón Servalls, ha pasado por los micrófonos de Cope Mallorca para analizar la incertidumbre que genera al sector estas posibles imposiciones: “En estos momentos que estábamos notando un aumento muy importante de la presencia de turistas norteamericanos, la venta y la exportación de vino a Estados Unidos se había disparado”, ha afirmado.

NUEVA PLATAFORMA

"Cuando los americanos llegan aquí a la isla conocen nuestro vino, lo catan, lo disfrutan y luego lo quieren disfrutar en su país. Habíamos conseguido una plataforma en Estados Unidos que vende nuestro vino, pueden comprar el vino desde Mallorca a una plataforma de Estados Unidos y cuando llegan a su casa ya se encuentra el vino allí en la puerta, esperándolos, para celebrar su retorno desde la isla”, ha indicado.

Las bodegas Macià Batle, que en los últimos 4 años han triplicado sus ventas en EEUU, aspiraban a conseguir que el 10% de sus exportaciones fueran a este país: "Entre temblando, sorpresa, incredulidad, no sabes muy bien como va a venir el tema. Esta amenaza es cierto que no es nueva, ya que cuando llegó a la presidencia dijo que iba a duplicar los aranceles del vino y aceite español. A partir de ese momento, nuestro importador en Estados Unidos nos dejó en "stand by" por esta incertidumbre generada", ha explicado.

NUEVO PREMIO

Macià Batle ha conseguido un nuevo premio, el Baco de Oro para su vino rosado. La Unión Española de Catadores ha reconocido la calidad de las bodegas mallorquinas. El rosado de Macià Batle se presenta con un color rosa brillante y luminoso, con tonalidades de frambuesa y reflejos coralinos que invitan a descubrir su frescura y vivacidad en boca.

Los Premios Baco cosecha 2024 son la gran cita de este país con los vinos jóvenes, y cuenta, además, con el aval de un panel de catadores íntegramente compuesto por miembros de la Unión Española de Catadores para reconocer las mejores elaboraciones de nuestro país de la añada 2023.