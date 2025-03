Las bodegas de Mallorca preocupadas por la amenaza de Trump: "Es una animalada"

La amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 200 % a todas las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea (UE) ha sentado como un jarro de agua fría en el sector vinícola de Mallorca.

“La verdad que no es un buena noticia”, reconoce el director de las bodegas Macià Battle, Ramón Servalls.

Servalls ha explicado en COPE Mallorca “en estos momentos que estábamos notando un aumento muy importante de la presencia de turistas norteamericanos, la venta y la exportación de vino a Estados Unidos se había disparado”.

Considera el director de las bodegas “es normal. Cuando los americanos llegan aquí a la isla conocen nuestro vino, lo catan, lo disfrutan y luego lo quieren disfrutar en su país. Habíamos conseguido una plataforma en Estados Unidos que vende nuestro vino, pueden comprar el vino desde Mallorca a una plataforma de Estados Unidos y cuando llegan a su casa ya se encuentra el vino allí en la puerta, esperándolos, para celebrar su retorno desde la isla ”.

De 1.000 botellas vendidas en 2022 a más de 5.000 en 2024

A día de hoy aproximadamente el 6 % de sus exportaciones eran Estados Unidos, una cifra que se ha triplicado en cuatro años, y que este año confiaban llegar al 10 % “ya solo aspiramos a intentar mantener la cuota de mercado que tenemos”, afirma.

“Cada año íbamos creciendo, más que doblando la venta, y la verdad ahora estoy profundamente preocupado porque esta propuesta exagerada de la subida de los aranceles 200% nos va a tirar para atrás todo el trabajo hecho, todo lo que habíamos conseguido que que es mucho y que no es fácil conseguirlo. Seguiremos trabajando y explicando a la gente que, a pesar del precio, elaboramos unos vinos de gran calidad y que vale la pena hacer un esfuerzo. Pero hay que ser realistas, seguramente este crecimiento exponencial que tenemos se va a parar. En estos momentos, como mucho el objetivo sería mantener lo que tenemos y así todo lo veo difícil y complicado”, reconoce Servalls.

“Estados Unidos es un mercado muy competitivo y habíamos conseguido un gran avance y este aumento de los aranceles no es nada bueno”, insisten desde estas bodegas mallorquinas que habían logrado en 4 años pasar de una exportación casi simbólica a que suponga el 6% del total de las exportaciones y alcanzar los dos dígitos este 2025 “y al ser Estados Unidos un mercado tan grande no teníamos límites no sabíamos dónde podíamos llegar, ahora desgraciadamente creemos que este crecimiento se paralizará”.