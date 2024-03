Si tienes butano en casa el seguro no te cubre accidentes si no tienes la revisión al día

Si tienes en cas una estufa de gas o tu termo funciona con una bombona te contamos qué debes tener en cuenta para que sea seguro su uso. Y es que hace unos días se producía en Andratx una explosión de gas butano que ha provocado heridas graves a un hombre y el derrumbe de su cas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para mantener en buenas condiciones la instalación y evitar accidentes?.

Revisiones de butano

Desde la empresa especializada en instalaciones de gas butano, SAT PALMA, nos explican que las revisiones de las instalaciones de gas son obligatorias cada 5 años pero "si puedes permitírtelo, lo conveniente siempre es hacerla antes". Las empresas instaladoras que hacen revisiones periódicas de la instalación te dejarán el certificado.

Y es importante porque tienes que saber que si transcurridos unos años no has pasado ninguna revisión de la instalación y tienes la mala suerte de que hay una explosión o fuga los desperfectos o lesiones que pueda ocasionar no los cubriría el seguro. "Cualquier seguro solo cubre los daños de una deflagración si la revisión esta al día y está hecha por una empresa instaladora o un instalador autorizado".

Esta empresa explica que cuando revisen tu instalación, te tienes que asegurar de lo siguiente "cuando te revisan la instalación siempre se miran las tomas de cada aparato sea una cocina, un calentador o una caldera. Si es una instalación de butano doméstica se comprueba que la goma no esté caducada, que el regulador dé la presión que toca y esté en buen estado, que la conexión de la cocina o del calentador estén bien y que en las juntas no haya ninguna fuga".