La tarjeta intermodal servirá para los buses de la EMT en 2025

El 1 de enero de 2025 se pone fin a la gratuidad del transporte público en Mallorca y en todas las islas. La EMT de Palma, TIB y SFM volverán a ser de pago como lo fueron por última vez allá por el 2019. En cuanto a la EMT volverán a las tarifas de ese año con las que los usuarios deberán volver a recargar sus tarjetas bien con saldo y monedero o bien con bonificaciones dependiendo del perfil que marque su tarjeta.

Una de las incógnitas será el uso de la tarjeta. Con la entrada de la gratuidad en los servicios, desde hace años los usuarios podían utilizar la tarjeta del TIB y SFM para subir a los autobuses de la EMT. Pero ahora con la entrada en vigor de las tarifas, existe la duda de si se podrá seguir haciendo uso de este sistema. Antoni Deudero, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Palma ha asegurado en COPE que si se pondrán utilizar ambas tarjetas y explica cómo será su funcionamiento a partir del próximo año y hasta que finalice este 2024.

"Los usuarios tendrán que pasar ahora este mes y medio que queda de aquí que acabe el año, revisando que tienen sus tarjetas en vigor que no les ha caducado la tarjeta en el entretanto. Además deberán comprobar que "tengan algo de saldo en ellas al fin efecto de que llegado 1 de enero y confirmando lo que a priori adelantaba el ministro de que la gratuidad no iba a continuar en el 2025, pues que no haya con sorpresas a la hora de subir y tengan toda actualizado y como toca".

actualización de la tarjeta

Pero, ¿qué debemos hacer para actualizar las condiciones, perfil, actualizar la tarjeta o recargar el saldo? Deudero indica que cualquiera que tenga la tarjeta ciudadana "puede entrar en la página web con su número de tarjeta y actualizar allí sus datos, podrá comprobar también si la tiene caducada. Hay que tener en cuenta que la tarjeta ciudadana "tiene una vigencia que hay que comprobar que no esté caducada no solamente en cuanto al saldo, sino que no esté caducada."

Si está caducada "simplemente solicitar de forma automática la renovación de esta manera la deficiencia es decir, que será un trámite sencillo a disposición aquella persona que con él se defienda muy bien también tiene disposición las oficinas para ver si lo atendido convenientemente."

beneficios

Dice Deudero que todas las personas que tengan la tarjeta, independientemente de ser residentes en Palma o no, podrán disfrutar de los beneficios que tiene tener la tarjeta ciudadana. "En principio, todo el uso de tarjetas va a estar igual que antes de la gratuidad, es decir, toda aquel residente que tenga tarjeta ciudadana, podrá disponer de todos los puntos de recarga y actualización de datos más las oficinas propias del EMT y aquellos establecimientos que están adheridos a la red."

También hay tarjetas ciudadanas para no residentes ya que "tienen firmado el convenio y también se mantendrán en las mismas condiciones que había con anterioridad disfrutarán de los mismas beneficios, porque han estado firmando las últimas semanas con todos los municipios que tienen el convenio suscrito."