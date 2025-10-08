Suspenden las clases en Ibiza y Formentera por la alerta naranja

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal consolida la alerta naranja (IG-1) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, donde se espera que durante la jornada de mañana jueves se puedan acumular hasta 100 litros por metro cuadrado.

En este sentido, y atendiendo al contexto de la situación, en materia educativa se ha decidido suspender las clases durante todo el día en todos los centros educativos de Ibiza y Formentera sin excepción. Una decisión excepcional que se toma como medida preventiva.

falso comunicado

La Conselleria de Educación ha advertido de que está circulando un comunicado falso con el nombre del Govern. Se desmiente que Baleares esté en alerta roja e insiste en que las clases se suspenden por prevención dado que las islas aún están en fase de recuperación por los temporales y las tormentas de la semana pasada. Se pide desde el Govern balear que se siga la información oficial.

Comunicado falso

alerta naranja desde las 6 de la madrugada

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene activado el aviso naranja por lluvias desde las 06:00 h hasta las 18:00 h de este jueves en Ibiza y Formentera, en previsión de que puedan acumularse alrededor de 100 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas. La advertencia, por tanto, no es tanto por la intensidad puntual de las lluvias —que podría ser de 40 litros por hora—, sino por su persistencia en el tiempo.

La situación no experimenta cambios respecto a la previsión de este mediodía: se prevé que las lluvias más intensas comiencen a partir de las 07:00 h y se mantengan hasta las 18:00 h aproximadamente. La previsión indica que, durante estas doce horas de aviso naranja, podría llover de forma continuada.

CAIB Comité Técnico Asesor

En la última previsión realizada este miércoles por la tarde, ya se contempla el inicio de una formación de nubes y lluvias intensas sobre la Península, que avanzan hacia Valencia y Castellón. Este episodio es el que, en las próximas horas, derivará en la DANA Alice, que afectará al levante peninsular y a las Islas Baleares, y que irá evolucionando durante los próximos días hasta el domingo.

Desde la Dirección General de Emergencias se está haciendo un seguimiento exhaustivo de este fenómeno desde el primer aviso de previsión de la AEMET, y se continuará haciendo durante las próximas horas y días, teniendo en cuenta la situación extraordinaria en la que se encuentra la isla de Ibiza, que todavía está en fase de recuperación y normalización tras las inundaciones sufridas la semana pasada.

Es por ello que, desde el Comité Técnico Asesor, se adoptan en este caso medidas más restrictivas de lo habitual, derivadas de las circunstancias acumuladas a raíz de las inundaciones.