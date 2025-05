Sufre una enfermedad terminal y se ve obligado a vivir en una autocaravana de Mallorca: "Solo pido morir dignamente"

En Palma hay actualmente 156 autocaravanas en la ciudad, de las cuales 83 se utilizan como residencia habitual. Estas se encuentran principalmente en zonas como Son Hugo, Son Güells, Ciutat Jardí, Cas Català y Sa Vileta. Precisamente, Tolo vive en su autocaravana desde hace dos meses en un aparcamiento de tierra en Sa Vileta. Tiene 62 años y una enfermedad muy grave e incurable, que le diagnosticaron hace apenas tres meses.

Vivía con su expareja en una finca de Puigpunyent, pero todo cambió con la detección de su enfermedad y el fin de la relación sentimental. Se vio solo y, obligado a empezar de nuevo, adquirió una autocaravana. En una entrevista tan dura como íntima, nos ha abierto las puertas de su autocaravana para contarnos su emotiva historia: "Solo pido morir tranquilo dignamente, nada más", ha afirmado con lágrimas en los ojos.

SITUACIÓN LÍMITE

Tolo asegura que su hermana lo cuida todos los días, pero ha perdido las ganas de vivir: "Si vivo en una autocaravana es porque no tengo más remedio. No puedo acceder a una vivienda digna con lo que cobro de la Seguridad Social: 900 euros, para ser exactos", ha afirmado.

A lo largo de su vida laboral, Tolo fue un mecánico naval de prestigio, pero, debido a su enfermedad, ya no puede dedicarse a su gran pasión. Desde los 13 años ha sido un ejemplo de superación. Perdió su mano izquierda en una verbena, pero, a pesar de ello, siguió luchando para convertirse en lo que siempre quiso ser: un gran mecánico. Ahora, debido a su enfermedad, solo pide morir con dignidad: "Quiero que me dejen tranquilo, que no me molesten... Es muy duro vivir así", ha asegurado.

LA VIVIENDA, primer factor de exclusión social

El aumento de los precios, la lentitud de la administración y la escasez de suelo edificable son elementos clave en la crisis habitacional que sufre Baleares. Un panorama que requiere un análisis profundo y la búsqueda de soluciones efectivas.

La vivienda se ha convertido en el primer factor de exclusión social de Baleares. De hecho, casi el 60% de los hogares del archipiélago tienen que dedicar más de un tercio de los ingresos a afrontar el alquiler tanto en áreas urbanas como fuera de ellas. Un problema que se agrava si nos fijamos en los colectivos más desfavorecidos, como es el caso de Tolo: "Vivo en la autocaravana porque no puedo elegir otra cosa, así de triste es mi situación", ha declarado emocionado.

MÁS DE LA MITAD DEL SALARIO SE DESTINA A LA VIVIENDA

Los ciudadanos de Baleares destinaron de media el 61% de su salario al pago del alquiler en 2024, dos puntos porcentuales menos que durante el año anterior.

Eso supone que, teniendo en cuenta que el salario medio bruto era de 27.327 euros al año, los ciudadanos de las Islas tuvieron que dedicar el 61% de su sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler, la segunda cifra más alta desde 2019. En 2023 el esfuerzo fue del 63%, en 2022 del 52% y en 2021 del 45%.

Es, asimismo, la segunda cifra más elevada en 2024 en el conjunto de las Comunidades Autónomas, solo por detrás de Madrid y Cataluña.