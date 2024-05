Sube la criminalidad en Baleares, dos puntos por encima de la media nacional

La sensación de inseguridad va en aumento en los últimos meses en Baleares y no se trata de una sensación porque tenemos datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior que corroboran que los delitos han subido un 5,3% en Baleares hasta marzo, 2 puntos por encima de la media nacional.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han contabilizado 16.376 delitos cometidos en Baleares entre enero y marzo. En Palma, aumentan los robos en domicilio, peleas o el táafico de drogas. Pero lo que más sube, con un 37% más, es la ciberdelincuencia. En concreto, se denunciaron casi 3.500 infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia, en su mayoría estafas.

Críticas de sindicatos policiales

David Pola, portavoz del sindicato de policía CEP, señala que el indice criminalidad indica que no se están haciendo bien las cosas. Denuncia que a Baleares no llegan mejoras: ni medios, ni de infraestructuras y tampoco de personal. "Baleares se disputa los primeros puestos de los indices de criminalidad con ciudades como Madrid o Barcelona y preocupa que la lucha por mejorar la sitiuacion de la criminalidad en Baleares no sea por aumentar los medios materiales y humanos si no por ver si la estadística se endereza con números que sean más cómodos, y eso es un error", afirma el portavoz sindical.

Recuerda David Pola que en unos días Delegación del Gobierno nos venderá el refuerzo de verano como un éxito pero " es una mala gestión porque la mayor parte de las provincias del país no necesitan un refuerzo estival porque tienen sus servicios y necesidades cubiertos durante todo el año".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Criminalidad por islas

Por islas, la tasa de criminalidad del primer trimestre en Mallorca es de 66 infracciones; en Eivissa se sitúa en 79; en Menorca es de 46,7 y en Formentera asciende a 59,4 infracciones por cada mil personas censadas.

Por municipios de más de 20.000 habitantes, la tasa se mantiene invariable en Eivissa (87,5) y Calvià (92) y baja en Alcúdia y en Ciutadella, con índices de 69 y 57,6 casos por mil residentes censados, respectivamente. En el resto, se producen incrementos de diversa magnitud. En Palma, esta subida es de algo menos de cuatro décimas y se contabilizan casi 83 delitos por cada mil habitantes





Desde Delegación de Gobierno se apunta que en los 3 primeros meses de este año la tasa de detenidos e investigados fue de 255, 15 puntos más que el año pasado y ha aumentado un 41% el esclarecimiento de los casos. Además señalan que bajan los delitos contra la libertad sexual de los que se registraron un 9,6% menos de denuncias, así como las sustracciones de vehículos y los hurtos -en este último caso, la bajada es de un 7,5%-. Destaca especialmente la reducción del número de robos en explotaciones agrícolas o ganaderas, que alcanza su mínimo de los últimos cuatro años, con 12 de