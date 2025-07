Estos son los peligros en los que nadie piensa cuando navega en Mallorca: "Como asfalto"

No sé si sabes que un turista británico está grave tras caerse de una lancha y sufrir numerosos cortes con la hélice del motor en Magaluf. Iba borracho y navegaba junto a unos amigos en una embarcación que habían alquilado.

Y es que durante el verano muchos turistas se toman a broma este tipo de actividades y sin apenas experiencia y en muchas ocasiones, como este caso, sin estar en condiciones, se lanzan al mar como si no existiera ningún riesgo. Tomás trabaja en RescueBalear una empresa de socorrismo, y nos cuenta porqué se permite manejar estas embarcaciones sin experiencia:

"Si la embarcación no llega unos determinados caballos o unos determinados metros de eslora no te piden titulación para alquilar una embarcación y por eso se producen los accidentes, porque no saben las normas. Es impensable conducir un coche sin saber conducir y sin carnet pues esto es lo mismo, el exceso de confianza al final es lo que provoca los accidentes".

Pixabay Turista conduciendo una moto de agua.

SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD

A esto añade que es más grave todavía que no exista ningún requisito de seguridad como por ejemplo un casco, porque en caso de caerse puede ser peligroso tanto para él como para todo el que está cerca:

"No tiene sentido que las motos en carretera lleven casco y ellos no lleven casco de protección porque además en una competición de motos náutica sí lo llevan. O el hombre al agua, que es un elemento que se lleva en la muñeca por si te caes de la embarcación que la embarcación se pare y no siga en marcha sin nadie al volante".

Consecuencias de caerte a gran velocidad

Otro de los problemas es que mucha gente se piensa que caerte al mar no es peligroso porque es agua y en teoría no te haces daño. Tomás te pone un ejemplo que te va a sorprender:

"Cuánto más velocidad llevan en la embarcación, el impacto contra el agua sería como si te cayeras en asfalto mientras conduces una moto de gran cilindrada. Te provocaría dermoabrasiones y cuando contactes con el agua sería una superficie dura".