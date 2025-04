Sojorn: El refugio de esperanza impulsado por el Padre Jaume Alemany ante la crisis de vivienda en Baleares

El 76 % de los baleares ve con incertidumbre su capacidad para acceder a una vivienda en el futuro, siendo los jóvenes de 18 a 24 años y las familias numerosas, los perfiles que sienten mayor inquietud, según el II Barómetro de la Vivienda de Grupo Mutua Propietarios. Un asunto que se sitúa como la principal preocupación ciudadana en las Islas.

COPE Baleares en una programación especial hemos hecho una radiografía de la situación.

proyecto de acogida: sojorn

Hemos estado en Sojorn un proyecto de acogida impulsado por el sacerdote Jaume Alemany en la Parroquia Virgen de Montserrat de Palma que abrió sus puertas a la emergencia habitacional.

Esta casa de acogida se abrió en 2021. Antes en lugar de habitaciones ese espacio se dedicaba a clases de catequesis, pero tras la pandemia Jaume Alemany decidió actuar ante la emergencia de vivienda que ya entonces se planteaba.

Ahora viven allí 40 personas y hay lista de espera."La lista no es matemática. No entra el primero que está en ella si no que se valora la necesidad y la urgencia. Por su puesto, las familias con niños son prioritarias, se han dado casos de venir familias con niños que los llevaban al colegio después de haber pasado la noche en un coche, esto no puede ser, no pueden estar en la calle. Uno solo se defiende pero con niños no. Hay muy pocos recursos para familias con niños", relata el sacerdote en COPE.

Sojorn

perfil

Sobre todo viven familias, de hecho hay muchos niños, pero hay más perfiles entre los residentes. "Parejas con niños mayoritariamente, bastantes sudamericanos que vienen con una oferta de trabajo que luego no era tal y después mallorquines a los que han desahuciado o que se han separado de su pareja y no pueden hacer frente a costear un piso en solitario, tenemos también a una familia de Argel".

En Sojorn hay zonas comunitarias, como la cocina y el salón, donde pasan mucho tiempo en comunidad "es bonito comprobar como la diversidad de culturas y de procedencias lejos de ser un problema enriquece la convivencia. Lo experimentamos cada día. Los viernes tenemos cena comunitaria y compartimos alimentos típicos de su país y es precioso".

acogida temporal que se alarga

Sojorn significa cobijo, el lugar donde refugiarse el tiempo imprescindible. La propuesta es que los que llegan, tras ser enviados por servicios sociales, no pasen más de 6 meses pero reconoce el sacerdote que no basta, aunque insiste en que la idea es que no se cronifiquen allí. "Se van juntando unos con otros, para alquilar un piso y de esa es la forma lo van solventando"

Nico conversa con Cristina de Ahumada

Allí hemos conocido a Nico. Un argentino que lleva 10 años en España, llegó a Mallorca en octubre tras vivir en Formentera. Inicialmente vivía aquí con sus sobrinos y su hermano que, ante la dificultad de encontrar una vivienda, han decidido marcharse a Santander. Nico está a punto de comenzar a trabajar y cree que se marchará pronto de Sojorn. " No hay que acostumbrarse, una vez con el trabajo estable a partir de mayo ya puedo pegar el salto a una habitación o a un piso que es lo que más quiero"

Mientras agradece la acogida que le ofrece Sojorn donde asegura que la convivencia es extraordinaria " es muy bueno compartir experiencias y vivencias con personas que están pasando por tu misma situación".

Santiago

Reside también Santiago. Un joven colombiano junto a su pareja y su bebé de 9 meses. Él llegó a vivir en la calle durante un tiempo en Valencia donde conoció a la madre de su hija con las que decidió volver a la isla, donde llegó hace 3 años por primera vez. Antes de llegar a Mallorca tuvo que vivir 8 días en el aeropuerto. "Vivíamos en un lugar sin luz ni agua y un familiar nos pudo ayudar con los billetes de avión y teníamos que desocupar el sitio y el vuelo era para 8 días después, no teníamos a dónde ir y nos fuimos al aeropuerto", relata Santiago.

Reconoce las dificultades que se ha encontrado pero descarta marcharse.

Karen quiere seguir estudiando

Karen tiene 19 años, es de Bolivia y llegó hace un año a Mallorca. Vive en Sojorn junto a su madre y sus dos hermanos de 13 y 15 años. Su madre trabaja pero no le alcanza para conseguir una vivienda "trabaja en hostelería pero su sueldo no llega para pagar un piso de 1.200 euros más la luz y la comida"

Ella tiene estudios hasta bachillerato pero le ha costado homologarlos. No obstante, tiene claro "este año voy a estudiar anatomía patológica, una FP de grado superior".

Sojorn acoge a muchas personas derivadas desde asuntos sociales del Ayuntamiento de Palma y del IMAS pero no recibe ningún recurso económico.