"La situación que se está viviendo en Los Ángeles es un desastre"

Desde el martes 7 de enero otro de los focos se centra en Los Ángeles. Una serie de incendios están arrasando la ciudad californiana de la costa oeste norteamericana y están dejando más de 180.000 evacuados y cerca de 10.000 construcciones destruidas, 8.100 hectáreas han quedado totalmente devastadas. Una situación que está empeorando día tras día debido al viento que hay en la zona. Algo que está provocando que el fuego se propague sin control por toda la ciudad y destrozando todo lo que coge a su paso.

Los múltiples incendios forestales azotan en concreto la región sur del estado de California, particularmente en las áreas de Pacific Palisades, Pasadena y el Valle de San Fernando. Javi Alberola es un joven mallorquín que está viviendo precisamente en Los Ángeles. Es su segundo año en la ciudad angelina y el tercero que lleva viviendo en Estados Unidos gracias a una beca que le permite jugar a baloncesto en la Universidad de Stanton.

Por suerte, estos incendios no le están afectando, al menos de momento ya que vive a 30 minutos de la zona cero pero si que muchos de sus compañeros o "staff" del equipo de baloncesto se han visto afectados. "A mi personalmente no me ha afectado ni nos está afectando mucho, pero a mi entrenador que vive en una de las zonas más afectadas por los incendios, ha tenido que irse de casa siguiendo una serie de indicaciones y dejarlo todo ya que no podía estar allí y no sabe cuando podrá volver".

Asegura Javi que la situación que se está viviendo parece de película. Mucha gente se está ofreciendo para ayudar a la gente que está en esta situación y también se han habilitado espacios para la gente que lo ha perdido todo. "Es un desastre todo lo que está pasando, las filas de coches van en aumento y no para de llegar gente a la zona a la que estamos que de momento no se ha visto afectada". Para la gente que está llegando de los lugares más acechados por el fuego dice Javi que "se han habilitado hoteles y pabellones para que la gente pueda quedarse en esos lugares hasta que pase todo".

ALARMAS Y AVISOS

De hecho desde ayer han empezado a saltar las alarmas en los teléfonos por fuertes vientos y también de incendios, sin embargo, no cree que llegue a su zona al menos de momento. "Desde que empezaron estos incendios en nuestra zona no ha llegado nada por ahora, sin embargo, el cielo empieza a estar raro con un color grisáceo y si que es cierto que desde hace unas 24 horas nos han empezado a llegar avisos por incendios y por fuertes rachas de viento".

PROBLEMAS EN LAS COMUNICACIONES POR TIERRA Y AIRE

De hecho su pareja ahora mismo esta de camino a Los Ángeles, pero tiene que hacer varias escalas hasta llegar a su destino. Sin embargo, uno de los focos del incendio es muy próximo al aeropuerto y existe la posibilidad de que cancelen o desvíen el vuelo. "Tengo comprados los vuelos desde hace meses y antes de llegar a Los Ángeles debo hacer escala en Barcelona, Copenhague y Nueva York. Por lo que he podido ver, el aeropuerto está bastante cerca de la zona cero y ya he visto vuelos con retraso o cancelados, pero confío y espero que pueda llegar".