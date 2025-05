Situación alarmante en la Audiencia Provincial de Palma: "Cada vez más"

Publicado el 21 may 2025, 19:03

La sobrecarga que arrastran las dos salas penales de la Audiencia Provincial de Palma se ha convertido en un problema que ya supera los niveles de preocupación habituales y ha pasado a ser francamente alarmante. La acumulación de procedimientos es tal que actualmente se están programando juicios para celebrarse dentro de cuatro años, algo sin precedentes hasta ahora.

Este colapso no se resolverá a corto plazo, especialmente si no se incorporan más magistrados para reforzar las salas. De hecho, existe el temor de que en un futuro cercano los plazos para fijar una vista se alarguen aún más. Esta dilación no solo afecta negativamente a las personas acusadas y a las víctimas, sino que además pone de manifiesto las graves deficiencias estructurales de la administración de justicia ahora mismo.

Lo explica el decano del Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar:

"Es algo que venimos denunciando la justicia necesita medios humanos y materiales. Tiempo atrás venimos denunciando que la situación solo puede empeorar por lo tanto no es nada novedoso y cada vez estará más colapsada la justicia si no la dotamos de más recursos y materiales".

Soluciones al problema

¿Y qué soluciones serían las idóneas para paliar esta problemática?

"Tener más jueces, más juzgados, más personal y más medios en definitiva. La justicia es la hermanita pobre de la administración y siempre queda olvidada por todos los gobiernos porque los recursos los destinan a otras cosas".

¿Alguna vez se había llegado a esta situación tan límite? Te recuerdo que se están programando juicios para celebrarse dentro de cuatro años.

"Es que es una situación que viene de lejos, ha habido periodos que se ha ido solucionando pero luego se vuelve a atascar, o sea que no es nuevo. También depende mucho de la sala, el juzgado o el tribunal del que estemos hablando".