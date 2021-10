Sevillano: "Si a medio plazo no se logra cerrar la financiación, se aparcarán proyectos de carreteras"

El Consell Insular de Mallorca trabaja para conseguir cerrar el convenio de carreteras. Las negociaciones con el Ministerio de Transportes avanzan bien aunque ahora depende de Hacienda cerrar la parte económica. Aunque a corto plazo no está en riesgo ningún proyecto previsto si a medio plazo no se logra cerrar la financiación se deberán dejar aparcados proyectos previstos.

Es el caso del soterramiento de un tramo de la Vía de Cintura que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Palma en el que trabajan desde hace casi un año el Ayuntamiento de Palma y el Consell. El conseller insular de Infraestructuras, Iván Sevillano, ha explicado que es un proyecto estratégico compartido por ambas instituciones para recuperar espacio para el peatón y la ciudad, pero reconoce que no deben generarse expectativas hasta tener seguridad de poder llevarlas adelante. Y es que no hay recursos propios para acometer esta obra.

El hecho de no tener cerrado el convenio de carreteras asegura Sevillano no nos afectará a corto plazo porque la mayoría de los proyectos están ya en licitación o a punto de adjudicarse. Muchas son obras que arrancarán a finales de año. Pero sí es necesario para medio plazo ya que hay obras que necesitan muchos recursos y el Consell, dice el conseller, no puede llevar a cabo proyectos recurriendo a deuda.

Las negociaciones con el Estado ya han comenzado. Explica Sevillano "el primer paso con el Ministerio de Transportes lo tenemos superado y hay acuerdo" pero reconoce que ahora falta la parte más dura y compleja, la de Hacienda.

CARRIL BUS-VAO

Mientras los que están pendientes de si avanza el Plan Director son los transportistas que han reclamado agilidad en la creación de un carril exclusivo para el transporte profesional de personas y mercancías en la Vía de Cintura de Palma. Los llamados carriles bus-VAO están contemplados en las vías de alta ocupación y se espera acometer una prueba piloto tras el estudio que estará listo a finales de año.

Se contempla ir ejecutando la propuesta en varias fases.

Pero el conseller deja claro que no es solo para un sector, el del transporte, también podrán circular conductores que compartan vehículo. El objetivo de esta medida es conseguir retirar coches de las carreteras que "los ciuddanos se vean seducidos por un carril más rápido y consigamos que los coches queden aparcados, con este efecto disuasorio se espera conseguir fluidez en las carreteras.

No hay fecha para la prueba piloto y tampoco se ha decidido en qué vía se hará pero Iván Sevillano ya avanza que no será en Via de Cintura porque sin saber si funcionará "se podrían generar problemas mayor de los actuales". Se probará en las vías de alta capacidad que llegan a Palma para ver que funciona para luego extenderlos.

El responsable insular de Carreteras explica que se optará por la más efectiva. Se tendrá en cuenta la que tenga más transporte público ya que al ser un carril destinado al sector del transporte "cuantos más autobuses podamos tener en el carril más efectiva será la medida".

Y ¿cómo se controlará? Iván Sevillano explica que se necesita el visto bueno de la DGT, que será la encargada de controlar por cámaras el buen uso del carril.

