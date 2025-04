Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca ante la masiva llegada de menores migrantes: "Tenemos listo un espacio pero no los quieren cerca de su casa"

El obispo de Mallorca ha repasado hoy en los micrófonos de COPE los asuntos de actualidad en la Tertulia Más Uno hablando de la la falta de humanidad y de diálogo en la sociedad o el papel del papa Francisco, como el único referente mundial actual a nivel ético.

Monseñor Sebastià Taltavull ha desvelado que ante la masiva llegada de menores migrantes no acompañados a Mallorca y tras la petición del Consell había ofrecido varios espacios y tienen uno listo para acoger hasta 15 menores "pero al final no ha venido nadie porque la gente rechaza que estén cerca de sus casas. Nos ha sorprendido la falta de sensibilidad. Todo está preparado y parado".

"Hemos hecho todo lo posible pero falta sensibilidad de todo un pueblo para entender qué le pasa a toda esa gente que huye de sus países. Pido que hubiera mayor sensibilidad y un pacto de estado para abordar este grave problema desde el origen".

futuro

Monseñor Sebastià Taltavull no ha esquivado la pregunta sobre su jubilación. Hace dos años que presentó la carta de renuncia al cumplir los 75 años pero reconoce "no me he planteado qué haré cuando nombren al nuevo obispo, vivo el presente". Ha explicado "cuando venga la jubilación vendrá y luego puedo ir a misiones, a una parroquia ... no he tomado ninguna decisión".

El obispo durante su participación en la Tertulia Más Uno

"El Papa es el único referente mundial "

Preguntado por el papa, el obispo no ha ocultado su afinidad con Francisco "es un hombre tan cercano tan enterado de todo. Ha dado dado a la Iglesia el tono evangélico que necesitaba. Yo creo que se le recordará por haber puesto el Evangelio y el Concilio en práctica. No habla del concilio, lo realiza y nos ayuda a nosotros a realizarlo y yo con mi trabajo es lo que intento aquí".

"Yo valoro mucho esa proximidad, es un hombre que cuando habla se le entiende y tiene claras las preferencias del Evangelio: los enfermos, los pobres y los marginados, esto es el papa Francisco. Comparto con él todo lo que hace, todo los que dice y trato de transmitirlo. Se le recordará en el futuro por habernos acercado al Evangelio y de una forma muy concreta y muy práctica".

"Es el único referente mundial a nivel ético, no solo religioso. No hay ningún otro personaje a nivel mundial que podamos decir que engloba a todo el mundo. Él está tratando con gente de otras religiones, gente que no cree y es que cuando te abres encuentras esa resonancia en todo tu entorno".

El papa Francisco, con el obispo Sebastià Taltavull

El obispo cuenta que habla con gente que no es creyente "vienen a mi casa y tenemos muchas cosas en común. La Iglesia, el Evangelio, Jesucristo, el cristianismo tiene este secreto cuando vive del Evangelio no cuando vive del poder o de la fachada o la apariencia".

Reconoce el obispo "a veces el virus del poder también entra en la Iglesia cuando hay la tentación del prestigio o de usar la religión en provecho propio. Francisco nos pide mucho que seamos cercanos y entregados a toda hora, que no vivamos tristes y amargados".

Recuerda el obispo el último encuentro con Francisco en Roma, el pasado 30 de enero junto a los 12 seminarista de Mallorca y de otras regiones, "estuvimos más de dos horas hablando con él. Nos dijo hay que evitar vivir como amargados, nos dijo un un cura que vive amargado, amarga".

colecta por los cristianos de palestina

Ante la sociedad actual marcada por la deshumanización y el auge de la tecnología que lo abarca todo la Iglesia trabaja para adaptarse "está más adelantada porque propone más la humanidad que la tecnología. El problema es que vivamos solo de tecnología y que olvidemos la parte humana, la de las virtudes cristianas. El cristianismo tiene una energía tan grande para transformar el mundo que si la gente hiciera caso las cosas cambiarían en muy poco tiempo.

Hay un problema de nuevo, que yo creí que se había superado y es el armamentismo hay que defenderse pero de otras formas y muchas iglesias cristianas están padeciendo en este momento el cristianismo es la religión más perseguida y con muchísimos asesinatos", ha relatado Taltavull.

Ha contado "estos días hemos recibido de Palestina a un cardenal que ha explicado lo que están padeciendo allí. El viernes se hará una colecta en todo el mundo por Palestina. Se hace cada Viernes Santo ante la cruz porque es la nueva crucifixión de hoy. Está todo cerrado, ellos hace año y medio que no tienen ingresos y viven de los donativos. El año pasado la Diócesis de Mallorca recogió 35.000 euros,el año anterior habían sido 13.000. Hay sensibilidad y este año la gente será más generosa".

relación con otras religiones: diálogo

En la tertulia se ha plantado cómo defender las posiciones y valores del cristianismo frente a imposiciones de otras religiones. "Hay que distinguir cuando la religión es más expresión de cultura que no de fe. A veces es importante la identidad y la coherencia con que uno vive la fe. El diálogo es fundamental "yo estuve en la cena del Ramadam, y el problema es cuando las mentes son cerradas y defienden los suyo a vida o muerte. Se impone y eso es la incoherencia, solo se puede dialogar cuando hay tolerancia", afirma el obispo.

Señala como "tenemos niños y niñas musulmanes en los colegios de iglesia y eso nos da una oportunidad de diálogo. En una generación o dos se habrá normalizado. Ahora hay mucha presión de los mayores pero los niños lo viven con mucha normalidad", ha contado como esos alumnos viven mucho las cosas de la religión cristiana "en un colegio por Navidad la profesora dijo los que queráis os quedáis y preparamos el belén, pues se quedaron 4 niños musulmanes y ninguno cristiano".

El obispo recuerda "Jesus acepta el Islam, hay puntos de diálogo esenciales y no hay que hacer tonterías porque a veces se han quitado las cruces de un colegio católico porque la profesora dice que no quiere herir la sensibilidad de una niña musulmana pero hay 28 que son cristianos, hay que evitar contradicciones".