Baleares desbordada: 573 menores migrantes no acompañados colapsan los recursos con una ocupación del 1023%

La postura del Govern balear respecto al reparto de menores migrantes se mantiene inamovible, "no ha cambiado ni cambiará". Así lo ha manifestado el portavoz del ejecutivo balear. "La situación es límite, la capacidad de acogida ha llegado a su límite desde hace tiempo. Pero no solo como consecuencia de repartos impuestos por el Gobierno, sino por la llegada continua de pateras", ha justificado Antoni Costa.

Mientras la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear ha trasladado al Ministerio de Juventud e Infancia que Baleares acoge actualmente a 573 menores migrantes no acompañados y que la ocupación de los recursos está al 1.023 por ciento de su capacidad.

recursos desbordados en baleares

Concretamente, a 31 de marzo, el archipiélago acoge a 537 menores, según datos de los Consells Insulares, mientras que las plazas autorizadas en el conjunto de Baleares son 56. Así, según ha señalado la Conselleria, la ocupación actual es del 1.023 por ciento.

El envío de los datos se ha producido después de que el Ministerio pusiera como plazo máximo este lunes para recabar los datos de cuántos menores migrantes no acompañados hay en cada comunidad y, así, poder hacer el cálculo de cuántos tiene que acoger cada región tras el reparto acordado.

recurso ante el constitucional

Baleares recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados para evitar la acogida de menores de otras comunidades.

A falta de que se formalice por el Consell de Govern, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Conselleria ya trabajan en el recurso de esta normativa.

Desde la Conselleria han argumentado que la Abogacía ve "suficientes elementos" para llevarlo a cabo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha manifestado en diversas ocasiones "actualmente sufrimos una sobreocupación del 80% en los centros, que se eleva hasta más del 1000% en las plazas para menores no acompañados. Es una situación insostenible. Exigimos al Gobierno que asuma su responsabilidad".

situación dramática en formentera

El Govern estudiará la posibilidad de ayudar económicamente al Consell de Formentera para hacer frente a la atención de menores migrantes no acompañados, después de que la institución insular así lo reclamara.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que la situación que hay en Formentera es "dramática y muy complicada", principalmente porque el Consell se ve obligado a destinar una buena parte de su presupuesto en la atención de estos menores.

"Desde el Govern intentaremos ver si hay algunas líneas de ayuda en este sentido, cómo podemos actuar en este sentido. Nos preocupa la situación que padece Formentera, como no puede ser de otra forma, pero no tenemos ninguna cuestión ni ninguna vía de ayuda sobre la mesa", ha apuntado Costa.

En cualquier caso, ha reclamado que el Gobierno asuma una "responsabilidad presupuestaria", en tanto en cuanto tiene las competencias en materia migratoria. "No únicamente, pero también", ha apostillado.

"Yo no he oído a la Delegación del Gobierno a decir absolutamente nada sobre esta cuestión, más que ponerse de perfil y mirar hacia otro lado. Esto no puede continuar así, el Gobierno tiene que hacer bastante más que imponernos el reparto de menores migrantes", ha reprochado.