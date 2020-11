Salud negocia la readmisión del exgerente de la UCI del Mateu Orfila

El IB-Salud negocia la readmisión del exgerente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital menorquín Mateu Orfila, Ramón Fernandez-Cid después de las protestas y muestras de apoyo al doctor. Según el gerente del área de Salud de Menorca, el cese del doctor era ''con el objetivo de reorganizar el servicio''.

Una decisión que no comparten los profesionales del hospital Mateu Orfila ya que consideran que no es el momento y que no hay causa justificada. El delegado del Sindicato Mécido de Baleares (SIMEBAL) en Menorca, Claudio Triay, ha explicado que en la mañana de este lunes ha habido una reunión para intentar buscar una solución negociada. Allí, le han hecho llegar al jefe de servicio, Ramón Fernández-Cid, una propuesta para continuar en su puesto de trabajo con una serie de condiciones y en este momento, no saben si ha aceptado o no. Asegura Cluadio Triay que la situación no beneficia ni a los pacientes ni a los profesionales.

Tras 6 días de protestas en el hospital, Triay asegura que no se puede seguir en este inpass de tensión y situaciones desagradables. En este momento, en la uci del Mateu Orfila se están produciendo movimientos donde los profesionales facultativos se están posicionando o bien al lado del jefe actual o del que puede llegar a ser el futuro. Insiste Triay en que no hay causa justificada para cesar a Ramón Fernandez Cid.

Este martes el gerente Romà Julià y el Doctor Ramon Fernandez Cid volverán a manetener una reunión para llegar a un posible acuerdo. Este problema, lamentan, está afectando a la imagen del Área de Salud de Menorca.