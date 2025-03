La realidad de los payeses: "No quiero que mis hijos se dediquen a esto porque..."

Del campo al mercado y del mercado a la mesa. Los payeses tienen su espacio de venta los martes y jueves en el Mercado de Pere Garau.

Entre todos los payeses que había por allí hubo una que sacó un hueco de su ajetreada mañana para hablar con nosotros. Quiero que conozcas a Nicia Perelló, tiene 38 años y lleva toda su vida trabajando en el campo con su familia, aunque asegura que no es el trabajo más agradecido:

"El trabajo del campo es muy complicado, no es nada fácil, no tiene horarios, en verano es de sol a sol, en invierno es frío. No está pagado, los jóvenes buscan otro tipo de trabajo y con razón".

COPE MALLORCA Mercado de Pere Garau.

La gente lo agradece

Quien sí es agradecida es la gente que acude cada martes y jueves a este mercado de Pere Garau a comprar. Nicia cree que cada vez el cliente le da más importancia al producto local mallorquín y la importancia que tiene en nuestras islas:

"Es verdad que aquí la gente es muy agradecida porque quién viene suele repetir y sabe que lo que va a encontrar aquí no lo va a encontrar en el súper. Se está espabilando el mercado".

Un ejemplo de ello es Isabel, una clienta frecuente de Nicia que nota la calidad del producto local, especialmente en las fresas:

"Yo vengo a comprar porque tienen muy buen género, son muy simpáticos y por ejemplo las fresas las tienen impresionantes". O como Toni, que asegura que también es más económico: "Nos gusta más porque es directamente desde los agricultores, además es más natural, más cómodo y más barato".

Las injusticias que sufren los payeses

Según Nicia cada vez viene más gente al mercado porque se dan cuenta de la diferencia de calidad con otros productos y sobre todo son más conscientes de las injusticias que sufren los payeses en comparación por ejemplo con la fruta que se exporta de Marruecos:

"Se dan cuenta, porque tu te compras una fresa que encima la traen de Marruecos que es una injusticia porque utilizan los pesticidas que les da la gana a nosotros nos tienen recortada todas las cosas a mitad de precio y no es justo".

Cree que esto se solucionaría si se pusieran las mismas reglas y restricciones para todos y no solo para los miembros de la Unión Europea. Además reconoce que los payeses se encuentran cada vez más acorralados económicamente, algo que, como siempre, lo acaba pagando el cliente:

Alamy Stock Photo

"El tiempo que estás aquí vendiendo no lo estás en el campo. La gente dice que si el payés está en el mercado alguien tiene que estar en el campo pero ahora las cosas están muy difíciles porque te han subido la cuota de autónomo, la cuota de la seguridad social de los trabajadores, te ha subido todo, y al final repercute al que compra".

No quiere esto para sus hijos

Nicia es la tercera generación de payeses de su familia, algo que inició su abuelo, que siguió su padre y ahora ella y su hermano, que recogen el testigo de un tradición que no quiere para sus hijos:

"Yo por ejemplo soy la primera que no quiere que sus hijos se dediquen a esto. Yo me levanto a las 4 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Tengo dos hijos uno de 12 y otro de 6 y entre extraescolares y me dan las 9 de la noche. Vienen sobre todo el mayor y nos ayuda en verano pero yo quiero que estudie y se dedique a otra cosa porque es duro".

Y es que, como cuenta Nicia cada vez menos gente quiere trabajar en el campo, algo que ya está afectando por ejemplo a muchos productores como por ejemplo a los que cultivan fresas.

"El dueño de las fresas de Sa Pobla me dijo que el año que viene iba a sembrar la mitad porque no encuentran gente para trabajar, porque ese es otro problema importante porque no encuentran gente para trabajar, y al final lo paga el consumidor".

Por eso, clientas como Isabel año a año verán como las fresas que tanto le gustan subirán de precio por la falta de mano de obra en el campo. Hay que fomentar ir al mercado y sobre todo escuchar a los payeses para facilitarles su trabajo porque beneficia a todos.