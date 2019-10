El Real Club Deportivo Mallorca prescinde del jefe de los servicios médicos Joan Roig

Sorpresa. Es lo que ha causado la noticia del relevo en los servicios médicos del Real Club Deportivo Mallorca. El Dr.Joan Antoni Roig Llopis ha cesado como máximo responsable médico del club sin motivo o causa aparente. El Club no ha querido comentar nada al respecto ni hacer público el despido.

El segundo doctor Roig en la historia del Mallorca (pues el primero fue su padre a finales de los 80 y comienzos de los 90) llevaba en el cargo desde la marcha de Tomeu Munar. El propio responsable médico anterior había recomendado la incorporación de Roig. Por ahora se hace cargo el Dr. Manu Sarmiento de manera interina, ya que este médico viene colaborando con el Club en los últimos años, pero lo más probable es que el Mallorca incorpore un nuevo máximo responsable de los servicios médicos.

Desde la llegada de Joan Roig se habían reforzado los servicios médicos, y más con el ascenso a primera división. En el primer equipo cuatro fisioterapeutas, recuperadores y un redactor que planifica el trabajo de recuperación de los lesionados a caballo entre el diagnóstico médico y el plan físico. Además se habían incorporado más fiosterapeutas a la cantera mallorquinista.

Por contra, el silencio sobre todas las lesiones de los jugadores es el lunar de la gestión médica del club, aunque no era decisión del Dr. Roig el no dar parte médico sobre los lesionados ni valorar las lesiones, sino que se trata de una directriz del club que prefiere no facilitar información médica.