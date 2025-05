La prueba contra el cáncer de pulmón que marca la diferencia: "Yo creo que sí"

El cáncer de pulmón es el cáncer que más mata en España, por eso es necesario e importante hacer un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, porque gracias ellos se aumenta la esperanza de vida de los pacientes ya que desgraciadamente es un tipo de cáncer que no suele dar síntomas hasta estar en un estado avanzado.

Esta prueba se hace en el Hospital Juaneda Miramar, donde el doctor Orlando Guiguirey es cirujano torácico y nos explica que esta prueba es especialmente para las personas de alto riesgo:

"Para hablar de alto riesgo hablamos de tres criterios: primero tener más de 50 años, haber fumado al menos un paquete de tabaco al día durante 20 años o que sean simplemente fumadores o que han dejado de fumar hace menos de 15 años. Esos son los criterios para determinar que una persona se debe someter a un screening de cáncer de pulmón."

El doctor Guiguirey asegura que esta prueba puede marcar la diferencia a la operar los tumores diagnosticados:

"La principal diferencia en la cirugía no es que sea solo más segura y que te permita un abordaje mínimamente invasivo, sino que además va a ser curativa. Aquí el tamaño sí que importa y mucho, hablamos de que un tumor de menos de 1 centímetro tiene una probabilidad de supervivencia del 95 por ciento, de 2 centímetros tiene un 92%, si llega a los 7 centímetros ya baja al 80% de supervivencia. Cada centímetro importa."

Por eso cree que se debería implantar este cribado como algo común y más normal y pone de ejemplo esta otra prueba de detección de cáncer:

"Igual que está la prueba de cáncer de mama y hoy en día no se entiende que no se hagan mamografías a las mujeres cuando has tenido algún caso en tu familia, pero sí parece que entendemos que a un fumador no se le haga ningún cribado porque ya que él fumado y ha decidido encender el cigarrillo no se lo merece, pero yo creo que sí".