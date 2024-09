Propietario de la granja de gallinas de Sineu: "No acepto el concepto de macrogranja, es ganadería intensiva"

Llevamos semanas hablando de la macrogranja de Sineu. Son muchas las voces contrarias a este proyecto y hoy en COPE hemos escuchado a Onofre Ballester, propietario de Avícola Son Perot que impulsa esta instalación que ha generado una fuerte oposición.

Actualmente, Avícola Son Perot cuenta con 3 granjas, dos en Manacor y una en LLucmajor con un censo de 320.000 gallinas de las 400.000 que hay en total en toda Mallorca.

El proyecto presentado para Sineu supondría traer 650.000 gallinas, 400.000 ponedoras y 250.000 de cría. Ballester cuestiona que se pueda hablar de macrogranja y prefiere hablar de ganadería intensiva. "La gente tiene equivocadas las dimensiones porque no conoce este sector. Por ejemplo en Zaragoza hay 6 millones de gallinas y 52 millones en toda España, si miramos el número de gallinas por habitante, aquí nos quedamos muy cortos", argumenta el empresario.

Se producen 6 millones de docenas de huevos y hay una demanda de 23 millones

Onofre Ballester, ha explicado en COPE que el proyecto surge por la demanda creciente de huevos, que ha crecido un 15%. Estima que el consumo en Mallorca ronda los 23 millones de docenas de huevos al año y ahora solo puede producir para sus clientes, que son supermercados, 6 millones y medio de docenas, el resto lo traen de la península.

Garantiza que las condiciones de los animales serán óptimas. "Nosotros tenemos bien claras las normas vigentes hoy en el ámbito de la producción avícola. El modelo de producción previsto está basado en gallinas camperas y gallinas sueltas".

a la espera de los informes del govern

El conseller de agricultura avanzó en el Parlament que hay dos informes desfavorables de su departamento aunque Ballester asegura que no han recibido ningún documento con las deficiencias.

Hay criticas por el consumo excesivo de agua o la contaminación de los acuíferos por nitratos generados por los excrementos de las gallinas. Al respecto, el propietario de Son Perot, afirma que la finca dispone de caudal de agua propio y asegura que ésta no es la causa de la contaminación en Baleares. "No culpemos al campo mallorquín, todos sabemos de donde viene la contaminación en Baleares, de las depuradoras. No entendemos por qué están culpando a los nitratos que, simplemente, es un abono natural".

En cuanto a las críticas por los olores que puedan generar los animales Ballester afirma "los olores vienen de los esparcimientos que se hacen en los campos para abonarlos, en el caso de los núcleos de producción no huelen. Nosotros tenemos producciones al lado de vecinos".