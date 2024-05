Primeras medidas contra la masificación en Baleares: menos plazas turísticas y limitación de coches

En Baleares hay una amplia coincidencia de que ha llegado el momento de poner límites ante la masificación turística.

Dos días después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, reconociera que hay que transformar el modelo turístico de Baleares , "porque no puede crecer más" , ha llegado la primera medida para acabar con la saturación en Mallorca para estabilizar la oferta de alojamiento vacacional en 308.000 camas en hoteles y 104.000 en viviendas de alquiler.

Primera vez se Mallorca reduce su número de plazas turísticas

El presidente del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado que Mallorca reducirá su techo de plazas turísticas en 18.000 plazas, el equivalente a la mitad de las que tiene la Playa de Palma, pasando de un tope de 430.000 a 412.000 plazas, lo que supone una bajada del 4,2%. Es un paso "valiente" para frenar un crecimiento "que ha puesto en riesgo la convivencia entre residentes y turistas, y el futuro" del propio sector vacacional.

Será la primera vez que Mallorca reduzca su número de plazas máximas aunque el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, reconoce que "esta temporada continuará siendo difícil ", pero será la primera medida para empezar a minimizar los efectos. En la práctica, la reducción del techo de plazas implicará no crecer más en plazas turísticas, pero las plazas actuales que hay en Mallorca no se reducirán."Lo que en ocho años no hemos intentado solucionar, no lo vamos a solucionar inmediatamente", ha dicho, trasladando que "siendo sinceros" la situación será "complicada".

Galmés ha incidido en que, pese a la moratoria de plazas y el discurso político en favor de la contención, los gobiernos de izquierdas permitieron un incremento de casi 90.000 camas hoteleras y de alquiler vacacional en la isla.

"Ni una plaza más, excepto las que tengan derechos adquiridos", ha enfatizado el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, que ha puntualizado que esas plazas en tramitación con derechos legales aún no están contabilizadas pero no serán una cantidad significativa.

Modificación del PIAT consensuada con el sector y lucha contra el alquiler ilegal

Galmés ha recalcado que "es el momento de parar, es el momento de poner límites", un freno que se ha consensuado con el sector turístico y que se materializará mediante la modificación del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT).

Ha hecho hincapié en que cuando se hizo cargo de la presidencia del Consell, hace menos de un año, encontró el área de Turismo "totalmente paralizada", con "4.000 expedientes de cajas".

Marcial Rodríguez ha recordado que "es la primera vez que se registra un descenso del techo de plazas turísticas", una decisión imprescindible para "estabilizar el crecimiento desmesurado" de los últimos años, que ha generado en la isla una sensación generalizada de saturación.

"Es el momento de impulsar una política turística ligada al incremento de la productividad, del valor", y para ello es preciso es preciso determinar, mediante la revisión del PIAT, qué plazas legales existen, dónde están y cuáles son sus características, ha manifestado el conseller insular de Turismo.

Un factor clave para abordar el problema de la saturación, es combatir la oferta de alojamiento ilegal. "Es nuestro caballo de batalla", ha sostenido Rodríguez.





Ibiza limitará la entrada de vehículos en la isla

También Ibiza comienza a dar pasos. Ya está más cerca la limitacion de entrada de vehículos en la isla. En un pleno extraordinario, el Consell de Eivissa ha aprobado este viernes la iniciativa legislativa que permitirá regular la entrada de vehículos en la isla para remitirlo al Parlament.

Cuando entre en vigor será el Consell ibicenco el que cada año o cada dos establezca el techo de vehículos que puede circular por la isla según ha explicado el presidente, Vicent Marí.

El objetivo para la máxima administración insular es “ordenar” la afluencia turística con medidas que “mejoren el entorno, la calidad de vida de la población y la preservación de la imagen y la sostenibilidad” de la isla.

El PSOE, que ha votado a favor de la regulación, ha reclamado que la limitación de entrada de vehículos empiece a aplicarse en la próxima temporada turística, en 2025.

Según datos de Autoridad Portuaria de Baleares, en 2019 entraron en Ibiza por barco durante julio y agosto 28.900 vehículos, cuatro años después, el verano pasado, superaron los 42.700.

Una norma que cuenta con el máximo consenso para conseguir una ley «que perdure en el tiempo», porque "la situación que sufrimos en Ibiza con la llegada indiscriminada de vehículos hace necesario que se adopten medidas de contención", señala Marí. El texto incorpora enmiendas de Unidas Podemos y del PSOE, además de tener en cuenta puntualizaciones formuladas por Vox.

Se trata de la primera iniciativa legislativa elevada al Parlament en estos últimos años y asegura el rpesidente ibicenco que esta norma irá acompañada de una mejora en el transporte público insular a través de la nueva contrata que permitirá disponer de más frecuencias y nuevas rutas, mejorando el servicio de transporte regular de viajeros.