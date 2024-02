Presidente de los taxistas de Mallorca: "Estamos muy satisfechos con la nueva ley del taxi"

La aprobación de la nueva Ley del Taxi en Baleares sigue generando un gran debate entre el sector de la VTC y el taxi. La ley plantea mantener la precontratación obligatoria, para los VTC, con 30 minutos de antelación, como prevé la legislación actual. Además se centra en la importancia de definir un ámbito de actuación insular para evitar que se puedan trasladar licencias VTC de una isla a otra y da un margen temporal para que licencias de Ibiza no operen en otras islas. También se prevé la doble licencia, urbana e interurbana, como condición exigible a quien quiera ejercer, lo que supondría igualdad entre VTC y taxistas.

Biel Moragues, presidente de Taxis-Pimem de Mallorca, en declaraciones a Cope Mallorca, asegura que están satisfechoscon la aprobación de esta nueva ley: "Estamos bastante satisfechos, no te diría que plenamente porque eso es imposible, pero sí que ha habido consenso entre muchas partes. Había cosas que considerábamos que eran mejorables y han atendido a nuestras peticiones", ha afirmado.

¿Qué les ha faltado para llegar a esa satisfacción absoluta?

"Consideramos que tendría que haber habido una labor más ejecutiva del Consell de Ibiza, así de claro. Han sido muy lacios, muy suaves con los requisitos. Quiero pensar que, no sé que hasta que punto predeterminada, han dado VTC cuando los requisitos no se cumplían", ha afirmado.

INDIGNACIÓN ENTRE LAS VTC

Los que no están para nada contentos son las VTC. Han enviado una carta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, trasladándole su profunda decepción, afirmando que empeorará todavía más la falta de servicios de movilidad en las islas. La postura de Moragues es clara: "En Baleares no ha habido nunca ningún problema con las VTC. No se puede decir lo mismo de UBER, que son el actor que ha llegado como un elefante en una cacharrería y pretenden saltarse las leyes de forma reiterada. Por ejemplo, deambulan con sus coches por la vía pública cuando lo tienen totalmente prohibido, también captan clientes por esas mismas vías con unas luces que simulan estar disponibles, ya que no tienen permitida la directa contratación. Además, llevan símbolos en el vehículo que están prohibidos. Que vengan a predicir lo que es legal y lo que no, la verdad es que clama al cielo", ha concluido.