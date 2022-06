PIMEM asegura que la subida del IPC a más del 10% "es un ataque directo a pymes y autónomos"

Un 17,6 % de la población balear estaba en 2021 en riesgo de pobreza, que son 3,5 puntos más que el año anterior y 5,6 más que en 2019, antes de la pandemia, según los datos de la "Encuesta de Condiciones de Vida" que publica este miércoles el INE. Los baleares en riesgo de pobreza son 206.330.

Nuestra comunidad tiene uno de los porcentajes más altos de hogares con retrasos en los pagos, pero está entre las regiones en las que menos costó llegar a fin de mes en 2021 .

No obstante el año pasado, el 35% no pudo permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana , el 31% no podía afrontar gastos imprevistos y el 20% tuvo retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.



Sabemos esto justo el mismo día en que se ha confirmado que el Indice de Precios al Consumo, el IPC, bate nuevo récord y sube al 10,2% en junio.

La inflación sigue disparada y alcanza su nivel más alto desde abril de 1985. Esta evolución se ha debido, principalmente, al encarecimiento de los carburantes, los alimentos y bebidas no alcohólicas.



Según el INE, también ha influido el repunte de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al del pasado año. %. El dato de junio supera en cuatro décimas el pico que se había alcanzado en el mes de marzo, del 9,8%.

Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente; (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), aumenta seis décimas, hasta el 5,5%. De confirmarse, sería la más alta desde agosto de 1993.



Dada esta situación, la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca da un golpe sobre la mesa y habla ya de ataque directo a pymes y autónomos. Su presidente, Jordi Mora, incide en que el dato del IPC debería ser del 3, no de más del 10%.