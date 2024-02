Pilar, florista: "El precio de una rosa es de seis euros, casi el doble que en años anteriores"

Llega una cita muy especial para todos los enamorados, el día de San Valentín. Durante el 14 de febrero se resalta la importancia del amor y que, pese a la creencia de su origen comercial, viene de mucho antes. Concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados.

Los grandes beneficiados de esta festividad son los restaurantes y las floristerías, que se llenan para brindar y celebrar algo tan bonito como es el amor. Un detalle que ya es todo un clásico es regalar un ramos de rosas a la pareja. En la floristería, La Rosaleda, están desbordados por la alta demanda de estos días. Pilar, su propietaria, asegura que les beneficia y mucho que San Valentín caiga en día laborable: "Este año está siendo todo un éxito porque, siempre que San Valentín cae entre semana y no durante el fin de semana, la gente se anima muchísimo más a comprar. Los años que cae en fin de semana los usuarios suelen preferir los restaurantes para celebrar este día tan especial", ha explicado.

SUBIDA DE PRECIOS

Igual que en el restos de sectores, se han visto obligados a subir los precios: "No nos ha quedado más remedio que incrementarlos. Actualmente, cada rosa se vende a seis euros. Antes la unidad estaba entre tres y cuatro euros. Todas estas rosas se traen de Sudamérica, ya que en nuestras islas no estamos en la época de rosas, por tanto, no es factible tirar del kilómetro cero. La huelga de transportistas y agricultores no nos ha afectado, porque ya veíamos venir esta situación y adelantamos el pedido", ha afirmado a los micrófonos de Cope Mallorca.

BALANCE DEL SECTOR

Asegura Pilar que el balance es muy positivo: "Hemos notado que, a raíz de la pandemia, el ciudadano le da más importancia a la flor. Lo perciben como un símbolo de acompañamiento y alegría, después de haber estado tanto tiempo en casa. Es una cultura muy nórdica que parece que está cogiendo fuerza en nuestro país", ha admitido.