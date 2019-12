Piden 29 años de prisión para los militantes de Arran por una protesta contra el turismo en Palma

La Fiscalía pide un total de 29 años de cárcel para los 12 militantes de Arran por la protesta organizada el Puerto de Palma en julio de 2017 en contra de la masificación turística.

En su escrito, el Ministerio Público les pide penas de entre dos y cuatro años de cárcel y les imputa delitos de desorden público.

En concreto, a ocho de ellos les pide dos años de cárcel; a tres, tres años por reincidencia, y a una última acusada, le pide cuatro años de cárcel, en concepto de autoría.

La fiscalia ens demana penes d'entre 2 i 4 anys de presó per desplegar pancartes i tirar confeti al port de Palma. Ens volen callades i submisses, no ho aconseguiran!

La repressió no ens aturarà mai!