Las personas mayores se plantan contra los bancos de Baleares: "A veces son muy maleducados..."

Para algunos, entre los que me incluyo, los cajeros automáticos y los bancos nos suena muy lejano, e incluso te diría que para los más jóvenes obsoleto. Y es que aunque hemos crecido escuchando de nuestros padres que siempre hay que llevar dinero en efectivo, aunque sean 20 euros "por lo que pueda pasar" y "porque nunca se sabe".

La realidad es que lo pagamos todo el contactless de la tarjeta o directamente con el móvil. Ahora mismo prácticamente cualquier gestión la podemos hacer desde la aplicación de nuestro banco. De hecho, las oficinas de las entidades bancarias nada tienen que ver lo que eran hace no tanto. Ahora son espacios modernos y de diseño para reuniones de negocio. Traspasar esas puertas automáticas cada vez es más difícil. Pero es que no todos tenemos las mismas facilidades para manejar las nuevas tecnologías y muchos menos si hablamos de operaciones bancarias.

No sé si te acuerdas de Carlos San Juan. Él tenía 78 años en 2021 y consiguió más de 600.000 firmas en change.org pidiendo un trato más humano en los bancos para las personas mayores. A raíz de esta denuncia de tanta repercusión, las entidades firmaron un decálogo de compromiso de atención a la tercera edad. Pero estos decálogos se cumplen voluntariamente y se olvidan con el tiempo, porque la digitalización sigue avanzando en el sector bancario y supone una barrera cada vez más grande para los más mayores.

Opinión de las personas mayores

Esta usuaria por ejemplo pide a los ciudadanos en general que si van a su sucursal y ven que una persona mayor no se aclara con el cajero, que les ayuden:

"Yo soy una persona ya con una edad que tiene muchos problemas con los cajeros y yo no entiendo esta tecnología. Tengo que llamar a mis hijos para que me ayuden. El otro día en el banco había unos señores mayores que los tuvo que ayudar mi hija porque no sabían ni rellenar el papel y había un montón de gente y ninguno se dignó a ayudarlos".

Esta otra señora pide educación, respeto y entender que ellos a veces no entienden el cajero:

"Lo único que tenían que hacer es atendernos un poco mejor porque a veces son muy maleducados, porque no entendemos y nos equivocamos. Además siempre que necesitamos dinero nos dicen que lo hagamos en el cajero, pero si no sabemos como quieren que vayamos".

concentración para pedir cambios

Por su parte el secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Pedro Berruezo, pide que se redacte una ley de personas mayores para impedir que se preste un servicio que ha calificado de indecente por parte de los bancos. Y es que lo que es gratis a través del móvil o del cajero, tiene un coste si se hace en la oficina:

"La gente mayor no quiere pagar con bizum, ni con el teléfono móvil, no quiere pagar con tarjeta de crédito, y muchas veces no puede pagar los recibos y los tiene que pagar en ventanilla porque le dicen "oye mire usted es de renta antigua pero quiero que me pague el recibo en esta cuenta corriente" y cuando les dices que no sabes te dicen que vayas allí y al ingresarlo les cobran comisión".

De hecho las secciones de pensionistas de UGT y CCOO de Baleares se sumarán mañana a la concentración de Son Cladera frente a la Delegación del Gobierno. Será a las 10 y media de la mañana para exponer el edadismo institucional que sufren por el cierre de las oficinas bancarias en el archipiélago.