Peligro extremo en la antigua cárcel de Palma: retiran 70 toneladas de basura tras una noche de incendios y peleas

La situación en la antigua prisión de Palma ha alcanzado un punto de no retorno. El Ajuntament ha completado un dispositivo de limpieza intensiva de tres jornadas en el que se han extraído 71,5 toneladas de residuos acumulados en el interior del inmueble. Unas labores de urgencia que coinciden con una noche especialmente convulsa en la que la Policía Local y los Bomberos han tenido que intervenir nuevamente por una pelea con amenazas de muerte y un nuevo incendio provocado.

La portavoz del consistorio, Mercedes Celeste, ha explicado que la situación de inseguridad es un problema creciente, refiriéndose a un incidente reciente que ha elevado la tensión en el recinto. Concretamente, se produjo una pelea entre dos personas que obligó a intervenir a la Policía Local y a los Bomberos de Palma. Este suceso, según el consistorio, evidencia el peligro tanto para los ocupantes como para los equipos de emergencia.

Los informes técnicos son demoledores: existe un riesgo extremo de incendio debido a una infraestructura diseñada para impedir la salida y a la acumulación masiva de materiales inflamables.

Es una gran irresponsabilidad porque se pone en riesgo a esas personas" Mercedes Celeste

Celeste ha lanzado una dura crítica contra quienes, en sus palabras, están “incentivando” la ocupación. “Es una gran irresponsabilidad porque se pone en riesgo a esas personas”, ha declarado la portavoz. Ha acusado a estos grupos de alentar la permanencia en el edificio, lo que genera un peligro innecesario para personas vulnerables y obstaculiza una solución segura para todos los implicados.

Desde el equipo de gobierno se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para garantizar la seguridad de todos los colectivos afectados. Esto incluye no solo a las personas vulnerables que se encuentran dentro de la antigua cárcel, sino también a los vecinos de la zona, a las familias y a los niños que acuden a los colegios cercanos. La protección, ha insistido Celeste, debe extenderse a todos.

También hemos de proteger a los que nos protegen" Mercedes Celeste

La portavoz ha puesto el foco en la necesidad de velar por la integridad de los cuerpos de seguridad. “También hemos de proteger a los que nos protegen”, ha afirmado, refiriéndose a los agentes de policía y bomberos que deben actuar en el recinto. Ha pedido que no se generen “riesgos innecesarios” y ha instado a todas las partes a colaborar para encontrar una solución definitiva y segura, sin fomentar “falsas esperanzas” ni enfrentamientos.

Insalubridad y contenedores vacíos

A pesar de que el Consistorio instaló dos contenedores de gran capacidad en el exterior —atendiendo a una petición de los propios residentes en el pleno de febrero para evitar gastar los 90.000 euros del plan de limpieza—, la realidad es decepcionante. Una semana después, los contenedores permanecen vacíos, mientras la basura se seguía amontonando en las celdas y pasillos, agravando los problemas de higiene y seguridad.

Ajuntament de Palma Labores de limpieza en la antigua prisión de Palma

Para retirar las más de 70 toneladas de mugre, EMAYA ha tenido que desplegar un equipo de nueve operarios apoyados por maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras y camiones articulados. "Nuestra prioridad es la integridad física de los ocupantes y de los servicios de emergencia", insiste Bonet, rechazando las acusaciones de racismo o criminalización de la pobreza: "No actuar sería una dejación de funciones ante un riesgo real de muerte".

Más de 300 intervenciones de emergencia

La presión sobre los servicios municipales es insostenible. Desde el inicio de la legislatura, se han registrado más de 300 actuaciones en el recinto. Solo en lo que va de 2026, los Bomberos han acudido en doce ocasiones, destacando el rescate de cuatro personas el pasado febrero. Por su parte, la Policía Local suma 263 intervenciones, enfrentándose a peleas, detenciones y constantes intentos de acceso ilegal.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el 65% de los residentes se encuentran en situación administrativa irregular, por lo que han vuelto a exigir la implicación de la Delegación del Gobierno. Asimismo, lamentan que, tras habilitar un correo específico para que las entidades sociales propongan soluciones habitacionales, no se ha recibido ni una sola propuesta concreta para realojar a estas personas fuera del peligro de la vieja cárcel.