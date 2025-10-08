Un preso de permiso roba un móvil a un turista en Palma y lo atrapan por el GPS

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario, por el presunto robo de un teléfono móvil a un turista en la zona de Dalt Murada, en el casco histórico de la ciudad.

La intervención tuvo lugar la mañana del pasado lunes, cuando una patrulla fue alertada por la víctima, quien informó que acababan de sustraerle el teléfono del bolsillo. Gracias a la geolocalización del dispositivo, el turista pudo indicar a los agentes que el móvil se encontraba en un establecimiento de comida rápida cercano.

ACTITUD NERVIOSA

Los policías acudieron al local señalado, donde identificaron a un hombre cuya actitud nerviosa y vigilante llamó la atención. Se trata de un ciudadano de nacionalidad marroquí y 35 años, que portaba el teléfono robado —valorado en unos 1.000 euros—, así como varios bolsos y unas gafas de sol de origen desconocido.

Durante el cacheo y posterior identificación, el sospechoso reconoció que se encontraba de permiso penitenciario. Fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y trasladado a dependencias de la Policía Nacional para continuar con las diligencias.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial y se evalúa si el detenido incumplió las condiciones del permiso penitenciario, lo que podría derivar en su revocación inmediata.