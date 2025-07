Lo que nunca debes poner en tu terraza y casi causa una tragedia en Palma: "Una barbaridad"

Una intervención de emergencia conjunta entre la Policía Local de Palma, los Bombers de Palma y técnicos de Urbanismo ha evitado un grave riesgo estructural en un edificio de la capital balear. Una piscina desmontable de más de 5.000 kilogramos de peso, instalada en una terraza no preparada para soportar tal carga, comenzó a resquebrajar el forjado de un piso, generando una situación de potencial colapso. Este incidente sirve como una contundente advertencia sobre los peligros de instalar piscinas en terrazas sin la debida evaluación profesional.

Una Carga Demasiado Pesada para la Estructura

La alerta se activó cuando un técnico de seguridad de edificios detectó el inminente peligro y requirió la presencia de la Policía Local. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que la estructura del edificio estaba cediendo bajo el peso de la piscina, que equivalía a la carga de unas 100 personas concentradas en un espacio reducido. Los Bombers de Palma examinaron la situación y, de forma urgente, procedieron a vaciar la piscina para aliviar la presión sobre el forjado y prevenir daños mayores.

La Policía ha emitido un aviso claro a la ciudadanía: antes de considerar la instalación de cualquier tipo de piscina en una terraza o ático, es indispensable consultar a un profesional cualificado que evalúe la resistencia del forjado. Muchas estructuras residenciales simplemente no están diseñadas para soportar el peso de miles de litros de agua.

La Perspectiva del Experto: "Una Barbaridad"

Jeroni Saiz, ingeniero, ha abordado el tema en declaraciones a COPE Mallorca, calificando la práctica de instalar piscinas desmontables en terrazas como "una barbaridad", a pesar de que "es algo que se hace con frecuencia". Según Saiz, las estructuras de los edificios no están pensadas para soportar este tipo de instalaciones sin una preparación previa.

No obstante, el ingeniero matiza que la instalación sí es posible si el forjado está preparado desde el diseño inicial del edificio para soportar cargas excepcionales. La clave reside en la planificación y el conocimiento de la capacidad estructural.

Getty Images/iStockphoto Piscina

Saiz también explicó por qué, pese a lo común de este error, no siempre se producen incidentes graves: "No pasa nada en la mayoría de los casos por el coeficiente de seguridad con el que se calculan las estructuras. Esto significa que las estructuras están diseñadas para soportar una carga considerablemente mayor de la que se espera en el uso diario, para prever situaciones imprevistas o cargas excepcionales." Sin embargo, insiste en que confiar en este margen es un riesgo imprudente, especialmente con el peso de una piscina.

Más Allá de las Piscinas: Otros Peligros Ocultos

El ingeniero Jeroni Saiz no solo advierte sobre las piscinas hinchables, sino que también señala que existen "otras cosas que pueden causar peligro" en las terrazas y azoteas si no se tiene en cuenta el peso. Como ejemplos cita la colocación de grandes aparatos de aire acondicionado o depósitos de almacenaje de agua.

Finalmente, en Herrera en Cope Baleares, Jeroni Saiz lanzó un consejo fundamental: "Mi consejo es que no lo hiciesen nunca. No es que se consulte en caso de duda, no hay duda no puedes hacer esto. En una terraza no se puede poner una piscina. Y Igual que no puedes cargar a demasiada gente en un balcón, ha habido accidentes porque la gente sale y se hunde el balcón".

Antes de instalar cualquier elemento pesado en una terraza, incluso grandes maceteros y jardineras, consulte siempre a un arquitecto o ingeniero.