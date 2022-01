La nueva playa que tiene en vilo a Andratx

Aparece una nueva playa en Andratx, concretamente en Sant Elm, de la noche a la mañana. Los vecinos de la zona están muy sorprendidos y no entienden cómo ha podido ocurrir.

La propietaria del Hostal Sa Dragonera descubrió hace unos días, cuando estaba en su establecimiento, que el mar, que normalmente bañaba su fachada, reculó y, en su defectó, apareció arena.

Una imagen que sorprende mucho y que no se entiende fácilmente, ya que, en un primer momento, puede parecer que esa arena se ha tirado artificialmente. Sin embargo, no es el caso, la propietaria asegura que no se ha puesto arena a propósito y que el fenómeno ha sido completamente natural.

Algo parecido ocurrió hace 10 años

Los vecinos de la zona recuerdan que hace justo 10 años ocurrió un fenómeno parecido. El nivel del mar bajó y durante unos días apareció un pequeño paseo bajo su fachada. De hecho, explica la propietaria, debido a esto, en 2012, aprovechó para reformar la fachada, ya que normalmente, con el mar, era imposible.

Los expertos aseguran que se trata de presiones atmosféricas

El investigador de la UIB Àngel Amores explica que la aparición de esta playa podría estar relacionada con un aumento de la presión atmosférica. De hecho, asegura que desde día 10 de enero, en Baleares, estamos viviendo una situación inusual de presiones altas.

Esto, explica, crea una presión sobre el mar y provoca que su nivel disminuya. Por lo tanto, al tratarse de una zona de poca profundida, puede ocurrir este fenómeno temporalmente. Asegura que en seguida que las presiones atmosféricas recuperen valores normales, o que se produzca alguna tormenta, volverá a su forma natural, ya que el nivel del mar volverá a subir.