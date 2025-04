MALLORCA 312: Todo lo que necesitas saber de la prueba deportiva del año

Ojo si tienes que desplazarte por la isla durante la jornada del sábado... Se celebra una de las pruebas deportivas más importantes del año, la Mallorca 312. El número total de inscritos son 8.500 ciclistas, de los cuales 2.600 son baleares.

Numerosas carreteras de Mallorca serán cortadas para la carrera ciclista. La prueba comienza a las 6.30 horas del sábado en Playa de Muro y finaliza a las 20.40 horas en el mismo lugar, tras una ruta por la Serra de Tramuntana y el norte de la isla.

CORTES CARRETERAS

Los municipios que sufrirán cortes en sus carreteras son: Playa de Muro, Sóller, Port de Pollença, Valldemossa, Lluc, Antratx, Puigpunyent, Banyalbufar, Artà, Santa Margalida , Esporlas, Manacor i Campanet.

Mallorca 312 Cortes en las carreteras de Mallorca

HOTELES

Los que se frotan las manos con esta pruebas son los hoteles de la zona de Alcudia, Playa de Muro y Can Picafort, ya que la mayoría de los participantes se hospedaran en la zona de salida de la carrera. 8.500 ciclistas más todos los familiares. La Gerente de la Asociación Hotelera de Playa de Muro, Juana Mari, asegura en los micrófonos de Cope Mallorca que están prácticamente completos: "Tenemos una ocupación de entre el 90 y 95%. La mayoría son clientes alemanes, británicos y nacionales. Pruebas así dan un impulso importante al sector", ha declarado.

PUEBLOS AFECTADOS

Hay pueblos que durante el día no podrán salir del municipio porque la carretera de entrada y salida estará cerrada, como es el caso de Banyalbufar, tal y como nos explica su alcaldesa, Leonor Bosch: "Ya son varios años en los que nos encontramos con esta situación, los vecinos ya están informados y pasan el día en el pueblo. En el caso de que haya una emergencia médica, existe un protocolo especial para que los servicios sanitarios puedan acceder sin inconvenientes al pueblo, es una exigencia que pusimos a la organización", ha afirmado.

NUEVA REGULACIÓN

Y precisamente, uno de los puntos donde se celebrará la prueba es la Serra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la Humanidad. A partir de ahora se enfrentará a una regulación más estricta por la celebración de este tipo de pruebas. El incremento de las competiciones deportivas en Baleares ha provocado una reacción por parte del Govern, elaborando una nueva con criterios más concretos.

El objetivo es poder garantizar seguridad jurídica a los organizadores y, sobre todo, preservar la integridad ecológica de la Serra.

Las carreras a pie como trailrun-ning, duatlón, marcha nórdica o marcha senderista, tendrán un límite de 1.800 participantes por día y un máximo de 2.400 si la prueba dura más de una jornada, siempre respetando el tope diario. Además, no podrán coincidir más de 700 personas en el mismo itinerario al mismo tiempo.

En las pruebas de un solo día de duración, no podrá superarse, en ningún caso, el número de 450 participantes. En los eventos de más de un día de duración, no se pueden superar, en ningún caso, el máximo de 450 participantes en uno mismo día ni el número total de 850 participantes. Cuando las modalidades de un evento tengan lugar, total o parcialmente, por un mismo itinerario, no se puede superar los 250 participantes de manera simultánea.