Los PACS volverán a tener problemas con las vacaciones del personal

Llega el verano y con él los problemas en los PACS de todas las islas. Nacho García, director de asistencia sanitaria del IB Salud, admite que están sorprendidos por la repercusión que hay, ya que es una situación que ocurre año tras año y que vuelva a pasar no es noticia. García explica que ellos lo que quieren es, por una parte, garantizar la asistencia de todos los usuarios en la totalidad de los PACS; y, por otra, gestionar las vacaciones de los médicos: "Nuestros trabajadores tienen el derecho a unas vacaciones. Como cada año gestionamos los días libres para que no haya ningún problema en los diferentes PACS".

Y es que un 33% de la plantilla no puede estar de vacaciones a la vez, por lo que administrar y planificar las vacaciones es vital para no quedarse sin servicio. Lo que García tiene claro es que ningún PAC sufrirá cierres por culpa de una falta de personal, ya que confirma que, como cada año, habrá refuerzos. Este año, habrá 13 médicos de familia, y 16 enfermeros y administrativos para hacer frente al verano: "El otro día ojeamos los recursos que tuvimos en 2017 y 2018. Cada año tenemos ayudas y este verano no habrá una excepción".

Por su parte, Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, no está nada de acuerdo con los argumentos de Nacho García. Lázaro asegura que no hay prevención alguna y que Baleares está enmarcado en un problema muy grave, donde faltan un total de 250 médicos. "No puede ser que normalicemos un problema que ocurre cada año en vez de trabajar para solucionarlo", explica Lázaro

Lázaro cree que es clave incentivar al médico antes del verano para que durante estos meses no haya problemas de falta de personal, como pasará en este periodo. Además, insiste en que una situación que pasa año tras año no debe normalizarse, sino trabajar para solventar el problema: "Nacho García debe asumir responsabilidades y conseguir que esto no sea la tónica de cada temporada".